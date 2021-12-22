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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إثيوبية تتورط في جريمة إيواء مخالفين لنظام الإقامة

القبض علي متهم -
القبض علي متهم - ارشيفي

تمكنت شرطة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية ، من القبض على مقيمة لإيوائها مخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وبدوره؛ قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن القبض على مقيمة من الجنسية الإثيوبية لإيوائها (15) مخالفة لنظام أمن الحدود، منهن (10) من الجنسية الإثيوبية و(5) من الجنسية الصومالية، وجرى إيقافهن واتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص، ومن آواهن إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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وشدد المتحدث الإعلامي علي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وذكر  أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

السعودية النيابة العامة شرطة القصيم مقيمة إثيوبية مخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

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