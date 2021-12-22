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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سلامة يشارك متابعيه كواليس تصوير «بيمبو»

عمرو سلامة
عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة صور جديدة له من كواليس مسلسل “بيمبو”، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق عمرو سلامة قائلا: "صور متفرقة من كواليس تصوير مسلسل بيمبو". 

يذكر أن عمرو سلامة أكد أنه يراهن على نجاح ويجز في مسلسل "بيمبو" ويتوقع تفوقه في التمثيل بشكل كبير عن الغناء، لافتا إلى أنه لم يستعن بـ "ويجز" لاستغلال نجاحه في الغناء ولكن لاقتناعه الكبير بموهبته.

وأعرب المخرج عمرو سلامة،  عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية على  فيلم "بره المنهج"، مردفا: “ردود الفعل فاقت التوقعات، وهناك إقبال كبير على الفيلم في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية”.

وتابع المخرج عمرو سلامة خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": “قمت باختيار العديد من الأطفال، ولكن وقع الاختيار في النهاية على الطفل عمرو الشريف وإبرام من بين جميع المتقدمين نظراً لموهبتهما الملحوظة والواضحة”.

عمرو سلامة انستجرام مسلسل المخرج صور برنامج

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