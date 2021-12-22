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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنسبة ارتفاع 16.5% عن 2019

الإحصاء: ارتفاع أعداد الوفيات في مصر إلى 664.763 عام 2020 |تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أعـداد الوفيات في مصر إلى  664763 عام 2020 مقابل 570580 عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5%، وذلك وفقا لـ النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020، الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ووفقا للبيانات الاحصائية،بلغ معـــدل الوفيات 6.6 لكل ألف من السكان 2020 مقــــابل 5.8 لكل ألف من السكان عام 2019 بارتفاع قدره 0.8 لكل ألف من السكان.

بنسبة 9%.. محافظة القاهرة الأعلى في عدد المواليد

التعبئة والإحصاء: انخفاض ملحوظ في أعداد المواليد عام 2020

وبلغ عـــــدد وفيات الذكور 361971 عام 2020 مقابل 312105 عام 2019 بنسبة ارتفــــاع قدرها 16 ٪.، وبلغ عــدد وفيات الإناث 302792 عام 2020 مقابل 258475 عام 2019 بنسبة ارتفــــــاع قدرها 17.1 ٪.

كما بلغت نسبة وفيات الذكور 54.5 ٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2020 مقابل 54.7 ٪ عام 2019، وبلغت نسبة وفيات الإناث 45.5 ٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2020 مقابل 45.3 ٪ عام 2019.

وسجل عدد وفيـــات الحضر 402175 عام 2020 مقابل 351475 عام 2019 بنسبة ارتفــــــــــاع قدرها 14.4 ٪، بلغ عدد وفيات الريف 262588 عـــام 2020 مقابل 219105 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8 ٪.

كما بلغ معدل الوفيات بالحضر 9.3 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 8.3 لكل ألف من الســكان عام 2019، وبلغ معدل الوفيات بالريــف 4.6 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 3.9 لكل ألف من السـكان عـام 2019.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفيات 2020 معدل الوفيات الجهاز المركزي

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