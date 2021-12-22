"الخدمة بأقل من ثمنها".. السيسي: ثقافة مش موجودة غير في بلدنا بس

قال الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسي “هناك ثقافة تم تشكيلها فى وجدان الناس، مش موجودة غير في بلدنا إحنا بس، وهي إن المواطن يشتري ويأخد الخدمة بأقل من ثمنها، وأخلف أولاد وحد تاني يأكلهم”، معقبا “ياريت نقدر، دا هنا بس فى البلد دي بس، علشان كدا لم نستطع النهوض خلال السنوات السابقة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه لـ مجمع إنتاج البنزين غي أسيوط: “مسئولين أمام الله على وضع الإجراءات والقواعد التي تمكن البلد دي إنها تقوم".

فيما قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية في صعيد مصر، ويعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

