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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرارا للطقس السيئ.. سقوط أمطار متوسطة في الإسكندرية

أمطار متوسطة تضرب
أمطار متوسطة تضرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء، تساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة في ظل جو معتم واختفاء تام لأشعة الشمس.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.  

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وشهدت المحاور المرورية الرئيسية سيولة مرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية، كالكورنيش وشارع أبوقير ومدخل الطريق الدولي الساحلي.

وقررت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والمستمرة منذ حوالي أسبوع.

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.  وأعلنت المحافظة عن استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة المركزية ورفع حالة الاستعدادات القصوى ومتابعة الشكاوى وحلها وتلقي بلاغات المواطنين.

وأعلن رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، عن استمرار فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، مع وجود نشاط ملحوظ في حركة التداول والشحن وحركة السفن الصادرة والواردة.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى

الاسكندرية حالة الطوارئ محافظة الاسكندرية الصرف الصحى امطار غزيرة سيولة مرورية سقوط امطار اشعة الشمس

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