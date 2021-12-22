وزير الزراعة يناشد المزارعين للانضمام لمبادرة الري الحديث

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه يتم الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بشكل مبكر بهدف تشجيع المزارعين على الاستمرار في الزراعة والإنتاج بهدف تشجيع الزراعة التعاقدية منها القمح وقصب السكر والبنجر وفول الصويا وعباد الشمس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء بحضور السيد القصير وزير الزراعة وأشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب.

وأشار إلى أنه بالرغم من بحث زيادة سعر توريد قصب السكر إلا أن زيادة الإنتاجية قد تكون وسيلة لزيادة دخل المزارع بدون انتظار العلاوات.

ولفت الوزير إلى إتاحة الدخول في مبادرة الري الحديث من خلال التحول من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بالتقسيط على 10 سنوات بدون فوائد .. مؤكدا أن الدولة تتجه نحو دعم المزارع والفلاح.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة ولجنة الزراير والري والأمن الغذائي بمجلس النواب بشأن أسعار قصب السكر والبنجر لافتا إلى أنه تم تسجيل لجنة فنية تضم أعضاء من البرلمان وأعضاء من الصناعة سواء صناعة السكر من قصب السكر أو صناعة السكر من البنجر لتحديد التكلفة ومراجعاتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء بحضور السيد القصير وزير الزراعة وأشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمومراجعات.

وأوضح أنه تك الاتفاق أيضا على متوسط إنتاجية الفدان وقامت وزارة التموين ممثلة في هيئة سلع التموينية بعرض متوسط تكلفة استيراد السكر خلال الفترة من بداية العام الجاري.

وقررت اللجنة يتم عمل علاوة زيادة تكلفة على طن البنجر ٧٥ جنيه بحد أدنى بحيث يتم تعديل كل الاتفاقيات التي تمت بين جهات التوريد والشركات الصناعية وفقا للعلاوة بما يضمن استمرار الزراعة، وبالنسبة لقرب السكر تم الاتفاق على العلاوة أن تكون ٩٠ جنيها لارتفاع سعر التوريد إلى ٨١٠ جنيها بدلا من ٧٢٠ جنيها.