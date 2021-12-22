إصابة مدرب أوروجواي الجديد بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم تأجيل تقديم مدرب المنتخب الأول الجديد، دييجو ألونسو، الذي كان منتظرا غدا الخميس، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن الاتحاد قوله: "نفيد بأن دييجو ألونسو، المدير الفني للمنتخب الأول، أصيب بكوفيد-19 اليوم، ما سيعني استحالة سفره إلى مونتفيديو لتقديمه يوم 23 ديسمبر".

وأضاف البيان أن المدرب، الذي يتواجد حاليا في أوروبا، لا يعاني من مضاعفات إزاء إصابته بالوباء، وسيقوم الاتحاد بالإعلان خلال الأيام المقبلة عن الموعد الجديد لتقديمه.

وكان قد أعلن عن تولي ألونسو مسؤولية منتخب أوروجواي يوم 14 من الشهر الجاري خلفا لأوسكار واشنطن تاباريز، الذي تولى مسؤولية أوروجواي منذ 2006.

وسيخوض ألونسو أول مباراة له في قيادة أوروجواي يوم 26 يناير المقبل أمام باراجواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.