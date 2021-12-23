حكم إزالة شعر الوجه بالليزر.. اعرف الضوابط الشرعية

حكم ازالة شعر الوجه بالليزر .. سؤال يشغل بال الكثير من الرجال والنساء بسبب تطور أساليب إزالة الشعر ، فالمسلم الحق هو من يتق الله ويخشى بطشه فيعرف الموقف الشرعي لكل خطوة يخطوها حتى لا يقع في الخطأ أو يرتكب ذنبا.

حكم إزالة اشعر الجسم بالليزر

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض فقهاء الحنابلة أجاز إزالة الشعر بالليزر، إذا كان بغرض تقليل إزالته بالأدوات التقليدية أو إزالته بشكل نهائي.



وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم إزالة شعر الجسم بالليزر؟ أنه لا بأس بإزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة كـ"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

واستشهد أمين لجنة الفتوى بما ورد في قوله تعالى عن إباحة الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"، مشيرًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-"إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" .

وقوله عن الخصال التي ينبغي أن يأخذ الناس بها: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ- أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".



حكم إزالة شعر الذقن بالليزر للشباب



يجوز إذا لم يكن هناك ضرر على الإنسان، بذلك أجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال الذي ورد إليها عبر البث المباشر، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الأمر مرتبط بحلق اللحية، ويرى كثير من الفقهاء أن حلق اللحية جائز ولا شيء فيه.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إزالة شعر الذقن بالليزر للشباب؟، أنه ذلك بناءً على أن إطلاق اللحية سنة، وترك السنة ليس حرامًا، ويجوز إزالة شعر الذقن بالليزر.

وعن حكم جلسات الليزر لإزالة شعر الجسم؟ قال أمين لجنة الفتوى، أن هذه الجلسات جائزة، أجازها بعض الفقهاء خاصة الحنابلة".

حكم إزالة الشعر بالليزر للمرأة بنفسها أو بمساعدة أخرى

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز عمل الليزر للمرأة لإزالة الشعر في الأماكن التي ليس فيها عورة مغلظة كالذراع أو الساقين أو الوجه، وهذا للشعر الذي في جسد المرأة.





وأضاف "ممدوح"، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن فقهاء الحنابلة قالوا إنه يجوز للمرأة التي لا تستطيع أن تزيل الشعر من بعض الأماكن أن تستعين بأخرى لمساعدتها في إزالة هذا الشعر، وبالتالي يجوز للمرأة أن تستعمل الليزر في هذه الأماكن ويستحسن أن تكون طبيبة مسلمة تتولى هذه المسئولية.