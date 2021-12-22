وزارة الخارجية تضئ مقرها بكلمة يونيسيف احتفالا بمرور 75عاما على تأسيسها

‏أضاءت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء، مقرها على كورنيش النيل في القاهرة بكلمة UNICEF75 بمناسبة الاحتفال بمرور ٧٥ عاماً على تأسيس صندوق الأمم المتحدة للطفولة.

وافتتح ‎سامح شكري، وزير الخارجية اليوم، الأربعاء، الاحتفالية التي ترعاها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف UNICEF؛ بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس الصندوق، وألقى كلمة حول التعاون بين مصر واليونيسيف.

وأعرب “شكري”، في كلمته عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على تأسيس صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” والتي وصفها بـ “أحد أهم وأبرز المنظمات الأممية التي لعبت، ولا تزال تلعب، دوراً محورياً في خدمة قضايا الطفولة في مختلف أنحاء العالم”.

وأشاد وزير الخارجية، بخدمات المنظمة وأنشطتها المتنوعة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتوفير الرعاية له وتدعيم قدراته وتمكينه من مواجهة التحديات المعاصرة ومواكبة ما يشهده العالم من تطورات.



وقال وزير الخارجية "لعلنا نحتفل اليوم أيضاً بتجربة التعاون المتميزة بين الحكومة المصرية و"اليونيسيف" والشراكة طويلة الأمد التي استمرت لعقود، لدعم الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الطفل، وهى الشراكة التي نتطلع إلى تعزيزها وتنميتها فى المستقبل".



وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق الطفل بوجه خاص باعتباره مكوناً أساسياً فى المجتمع، ويمثل إطلاق رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضمنت محوراً خاصاً بحقوق الطفل خير دليل على ذلك، مؤكدا أن الحكومة المصرية تواصل عملها بالتعاون مع الشركاء الدوليين من دول ومنظمات، وكذا مع منظمات المجتمع المدني، لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان تمتعه بحقوقه التي كفلها له الدستور والقوانين الوطنية.