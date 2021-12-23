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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد لسحب استمارة تسجيل الأسر الطلابية بزراعة عين شمس

موعد سحب استمارة
موعد سحب استمارة تسجيل الأسر الطلابية بزراعة عين شمس

اعلنت لجنة الأسر بكلية الزراعة جامعة عين شمس، عن فتح باب تسجيل الأسر الطلابية للعام الدراسي 2021/2022، وتدعو الطلاب القدامي والجدد للاشتراك في الاسر لممارسة كافة الانشطة: 
(نشاط رياضي – نشاط ثقافي – نشاط اجتماعي – نشاط علمي – نشاط فني).

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بروتوكول تعاون بين مستشفيات جامعة عين شمس وشركة جنرال إليكتريك مصر

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لسحب استمارة التسجيل ، التوجه للجنة الأسر بمقر ادارة رعاية الشباب بالكلية وذلك ابتداء من الاحد 12/12/2021 وحتي الخميس 23/12/2021.

ولمن يرغب من الأنشطة الطُلابية بالتسجيل أو التجديد التوجه إلى رعاية الشباب لسحب استمارة تجديد النشاط او التسجيل الجديد خلال المواعيد المذكورة، وملي الجوجل الفورم قبل سحب الاستمارة.

وجدير بالذكر تتمثل أقسام كلية الزراعة بجامعة عين شمس: 

قسم المجتمع الريفي والإرشاد الزراعي

ويضم 3 شعب هي:

الاقتصاد الزراعي.

المجتمع الريفي، والذي عدل في لائحة عام 1974 إلي شعبة  التنمية والتخطيط الريفي.

التعاون الزراعي.

قسم علوم الأراضي

ويهتم بدراسة الموضوعات البحثية في مجالي علوم الأراضي وعلوم المياه، من ناحية النشأة والتكوين والتصنيف والحصر والخواص الكيميائية والفيزيائية والخصوبية لأنواع الأراضي المختلفة على المستوى المحلى والاقليمى والدولي.

قسم الألبان

وتعتمد الدراسة فيه على دراسة إنتاج الجبن الأبيض بالمواصفات القياسية، كيميائية حيوية بكتيريا البادئ المتعلقة بصناعات الألبان، التوسع في استخدام مصل الألبان في الغذاء وزيادة سلامة الغذاء، وتطوير منتجات الألبان الجديدة للسوق المصري، وغيرها.

قسم أمراض النبات

ويعني هذا القسم بالحماية المستدامة للمحاصيل، للعمل على تطوير الإنتاج  الزراعي والبحث العلمي، بالإضافة إلى البرامج الإرشادية لنقل المعارف والتكنولوجيا ونتائج البحوث التطبيقية.

قسم الإنتاج الحيواني

ويؤهل هذا القسم خريجيه للعمل بمجالات الإنتاج الحيواني، وتقديم الخبرات والاستشارات العلمية والعملية للشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة, وكذلك يتيح توظيف خريجي القسم في مختلف مزارع الإنتاج الحيواني ومصانع تركيب الأعلاف وتصنيع مركزاتها وإضافاتها.

قسم البساتين

ويتيح لطلبة الدراسات العليا فرص التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه في ثلاث تخصصات هي: الفاكهة ومحاصيل الخضر ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية.

قسم الفاكهة

ويقوم القسم بإمداد الطلاب والخريجين بالمعرفة العملية والنظرية في مجال الفاكهة والمجالات المرتبطة به، ليضمن تفوقهم وتميزهم، من خلال برامج تعليمية وبحثية غير تقليدية، لإعداد كوادر قادرة على ملاحقة التقدم العالمي المتنامي في مجال بساتين الفاكهة.

قسم الكيمياء الحيوية الزراعية

ويتم دراسة أساسيات الكيمياء العامة والحيوية والدراسات المتقدمة في فروع الكيمياء الحيوية لمرحلة البكالوريوس بشعبة الكيمياء الحيوية وبعض شعب الكلية، لتمكن الخريج من العمل بوحدات التحليل الكيميائي الأكاديمي والتطبيقي، خاصة في مجالات الأغذية والأدوية وغيرها من الهيئات العلمية المتخصصة في التحاليل الكيميائية.

كما تشمل دراسة كيمياء الحبوب ومنتجاتها وعمل البحوث في هذا المجال والتسجيل للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.

قسم المحاصيل

ويقوم على تقويم الأداء الإنتاجي والمورفولوجي والفسيولوجي للأصناف الجديدة لمحاصيل الحقل تحت ظروف بيئية مختلفة وتخليق وتركيب سلالات وأصناف عالية المحصول، تتحمل ظروف الإجهاد البيئي والعمل في مجال التكثيف المحصولي والارتفاع بإنتاجية وحدة المساحة عن طريق الدورات الزراعية والتسميد والري وكثافة الزراعة.

قسم المكروبيولوجيا الزراعية

ويدرس الطالب مقررات الميكروبيولوجيا الزراعية والفيروسات الزراعية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه.

قسم النبات الزراعي

ومن ضمن التخصصات في هذا القسم، فسيولوجيا النبات، الميكروبيولوجيا الزراعية والوراثة، ويقدم القسم 23 مقرر في تخصص فسيولوجيا النبات، و14 مقرر في تخصص النبات الزراعي لطلبة الدراسات العليا بالكلية

الهندسة الزراعية

ويساهم في تأصيل استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ونشر الصناعات الخضراء المحافظة على البيئة، والمساهمة في تخفيض استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها بما يؤمن تنمية مستدامة تساعد على المحافظة على البيئة من التلوث، وترشيد الموارد واستخدام الموارد المائية والاستفادة من المخزون منها، باستخدام طرق الري المستحدثة والتي أثبتت كفاءة في التطبيق.

قسم الوراثة

ويعمل على تخريج متخصصين في العلوم الوراثية وتطبيقاتها، حيث التحق العديد منهم بالعمل كمعيدين في الجامعات ومساعدي باحثين بأقسام تربية المحاصيل بمركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وأصبح الكثير منهم أساتذة وباحثين في مواقع مختلفة.

قسم علوم الأغذية

ويهدف إلى إعداد كوادر فنية متخصصة في علوم الأغذية يمكنها العمل في التصنيع أو الرقابة على الجودة من النواحي التركيبية أو الكيماوية أو الميكروبيولوجية أو الحسية، ومجلات أبحاث تطوير الأغذية وتحسين خواصها ورفع العائد الاقتصادي للمواد الأولية وحماية البيئة من التلوث.

قسم وقاية النباتات

وهو قسم الحيوان والحشرات سابقًا.

الزراعة جامعة عين شمس باب تسجيل الأسر الطلابية لجنة الأسر رعاية الشباب الأنشطة الط لابية

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