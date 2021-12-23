الأحد.. جامعة حلوان تناقش التفكير الإبداعى من خلال دورة تدريبية

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .



ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي يومى الأحد و الاثنين ، الموافقين ٢٦ ، ٢٧ ديسمبر و ذالك بنظام الاون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا .

جدير بالذكر انه قد نظم مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان مهارات التواصل الفعال "الصرف اللغوي " وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وتحت إشراف الاستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر في الندوة الدكتور محمد أبو الوفا مدرس النحو والصرف والعروض بقسم اللغة العربية بكلية الآداب

وهدفت الدورة التدريبية التعريف بعلم النحو وموضوعاته وإكساب الدارس ثروة لغوية من خلال دراسته للموضوعات الخاصة بالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات، بالإضافة إلي تزويد الدارس بالمهارات اللغوية وتنمية اتجاهاته الإيجابية نحو مادة النحو .

وتضمنت الدورة التدريبية مناقشة المعرب والمبنى، النكرة والمعرفة، وكذلك المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم، بالإضافة إلي المرفوعات وعلامات الرفع، المنصوبات وعلامات النصب، المجرورات وعلاماتها والمجزومات وعلامات الجزم.

