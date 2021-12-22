أستاذ علوم سياسية: أمريكا تحافظ على خيوط علاقتها مع الليبراليين لاستخدامهم |فيديو

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ علوم سياسية، إن غزو جورج بوش الابن للعراق، كان وسيلة لكسب التفاف الشعب الأمريكي والنجاح في الانتخابات.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ، الولايات المتحدة لديها قدرة على جمع المعلومات، لكنها تعاني من التحليل الدقيق لهذه المعلومات»، مؤكدا أن أخطاء الولايات المتحدة كارثية، فضلا عن أنها تكرر الأخطاء وهو ما حدث في العراق وأفغانستان عقب أزمة فيتنام.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحافظ على خيوط علاقتها مع الإسلاميين وما يسمون ليبراليين، لاستخدامهم بشكل معين في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صراعا بين مفهوم الديمقراطية الغربي، ومفهوم جديد تروج له الصين.



وتابع الصين تؤكد للغرب أن معايير الديمقراطية ليست حكرا عليها، معلقا «إذا كانت الحرية ستسفر عن شلل يجب أن يكون هناك إعادة تفكير».



وأشار إلى أن روسيا لديها اقتناع بتراجع قوة الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن العالم سيشهد تحديا صينيا روسيا غير مسبوق للولايات المتحدة، خاصة بعد هروبها من أفغانستان.



كما توقع كمال توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران خلال الفترة المقبلة، وإلغاء العقوبات المقررة عليها.



