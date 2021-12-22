عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: أمريكا تحافظ على خيوط علاقتها مع الليبراليين لاستخدامهم |فيديو

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ علوم سياسية، إن غزو جورج بوش الابن للعراق، كان وسيلة لكسب التفاف الشعب الأمريكي والنجاح في الانتخابات.


وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ، الولايات المتحدة لديها قدرة على جمع المعلومات، لكنها تعاني من التحليل الدقيق لهذه المعلومات»، مؤكدا أن أخطاء الولايات المتحدة كارثية، فضلا عن أنها تكرر الأخطاء وهو ما حدث في العراق وأفغانستان عقب أزمة فيتنام.


ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحافظ على خيوط علاقتها مع الإسلاميين وما يسمون ليبراليين، لاستخدامهم بشكل معين في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صراعا بين مفهوم الديمقراطية الغربي، ومفهوم جديد تروج له الصين.


وتابع الصين تؤكد للغرب أن معايير الديمقراطية ليست حكرا عليها، معلقا «إذا كانت الحرية ستسفر عن شلل يجب أن يكون هناك إعادة تفكير».


وأشار إلى أن روسيا لديها اقتناع بتراجع قوة الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن العالم سيشهد تحديا صينيا روسيا غير مسبوق للولايات المتحدة، خاصة بعد هروبها من أفغانستان.


كما توقع كمال توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران خلال الفترة المقبلة، وإلغاء العقوبات المقررة عليها.


 

أستاذ العلوم السياسية جورج بوش الابن الشعب الامريكي

ترشيحاتنا

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

ريال مدريد يهزم أتليتك بلباو بقيادة بنزيما بالدوري الإسباني

مصر العروبة.. ميقاتي: الرئيس السيسي أكد لي تقديم المساعدة في كل شيء

رئيس وزراء لبنان يكشف نصائح ورسائل الرئيس السيسي له.. فيديو

مبروك عطية: لا تتسرعوا في الزواج لهذا السبب

اسم السائح هيطبع على ورقة بردي.. Papyrgram بيقدم توثيق زيارة السياح في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

وفاة حارس مرمي فريق الرباط والأنوار البورسعيدي بالسكتة القلبية

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

أبو العينين يهنئ الخطيب بكأس السوبر الإفريقي: إنجاز جديد للكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ