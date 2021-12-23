عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل تسعد شقيقتين وتجعلهم تستعيدان رشاقتهما

دعاء سهيل
دعاء سهيل

خصص برنامج البيه والهانم، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، فقرة خاصة للحديث عن السمنة، وتم استضافة، الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، و الفتاة رودي التى كانت تعانى من زيادة فى الوزن هى و شقيقتها إسراء، وتم فقدان الوزن فى فترة قصيرة بـ متابعة من الدكتورة دعاء سهيل.

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن لديها برنامج ولكن كل حالة يكون لها نظام يسير عليها، وأنه فى برنامجها لا تحرم الشخص من الأكل.

ولفتت إلى أن الكورس العلاجي الذى تقدمه من أجل خفض الوزن، الذى تقدمه للمواطنين الذين يعانون من السمنة، يحتوي على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، متابعة" الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر".

 

وأضافت خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، متابعة: المتابعة المستمرة ضرورة للتأكد من مدى استجابة الجسم للكورس العلاجي.

ولفتت خبيرة التغذية، إلى أن الكورس العلاجي يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وواضح، دون الشعور بالتعب، موضحة:" هي هتخس من غير ما يبان على منظرها أنها فقدت وزن".

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة و في وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة.
 

وأضافت دعاء سهيل خبيرة التغذية أنها لا تقوم بمنع الأكل عمن يريدون التخسيس، ولكن تضع الأكل ولكن تعطى من يغلق الشهية، معلقة : "هحط ليك الاكل اللى انت عايزه ولو تقدر كل".
 

وتابعت  دعاء سهيل أن هناك إحدى السيدات كانت تريد خفض وزنها بشكل كبير، وكانت تبكي من أجل تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن زوجها يهددها إذا لم تخفض وزنها، سيقوم بتطليقها، معقبة: "وارد يكون بيحفز زوجته بهذا الأسلوب، ولكن هذا الأمر خطأ".

 

ولفتت  دعاء سهيل إلى أن مريض السمنة يحق له تناول كافة أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على العنب أو التين أو المانجو، معقبة: "ممكن ناكل مانجا أو عنب مرة في الأسبوع مش في اليوم".

 

صدى البلد دعاء سهيل السمنة الكورس العلاجي

ترشيحاتنا

حصاد الإفتاء 2021.. المفتي يستعرض جهود الدار على مدى عام| اليوم

دعاء يمنع الكوابيس.. أذكار وأدعية ثابتة عن النبي قبل النوم احرص عليها

تعرف على سعر BMW X4 موديل 2021 | صور

أهم أعطال شاشة الكمبيوتر.. وكيفية إصلاحها

هيفاء وهبي تحتفل بخطبة شقيقتها هنا

السعودية.. التحالف يكشف تفاصيل العملية العسكرية الأخيرة في صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

وفاة حارس مرمي فريق الرباط والأنوار البورسعيدي بالسكتة القلبية

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

أبو العينين يهنئ الخطيب بكأس السوبر الإفريقي: إنجاز جديد للكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ