موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

أكد الفنان محمد رضوان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن تحضيرهم لجزء ثان من مسلسل موضوع عائلي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

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وحل الفنان محمد رضوان ضيفا على موقع صدى البلد للإحتفال بنجاح شخصيته بمسلسل موضوع عائلي الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني.

وتحدث "رضوان" خلال الندوة عن كواليس تحضيره لشخصية رمضان والصعوبات التي واجهته كما حكى لنا عن فترة تواجده بالمسرح، وكواليس أعمالة الجديدة، وهل سيكون هناك جزء ثان من مسلسل موضوع عائلي أم لا.

وجاءت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي مليئة بالأحداث حيث تمكن إبراهيم ( ماجد الكدواني ) من أن يقوم بمصارحة ابنته وتقبلت اعتذاره.



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