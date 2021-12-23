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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل رأى الحب سكارى| الأطلال تكشف علاقة ملك الجمل و إبراهيم ناجي.. نوستالجيا

ملك الجمل
ملك الجمل

يوافق اليوم الخميس 23 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنانة ملك الجمل ، التي ولدت في 29 يناير 1929، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1982، عن عمر يناهز 51 عامًا. 

 

نشأة الفنانة الراحلة ملك الجمل 

ولدت ملك الجمل ،  بمحافظة بورسعيد عام 1929 والتحقت بكلية الاداب قسم اللغة الانجليزية ثم عرجت علي دراسة الفن بالتحاقها بالمعهد العالي للتمثيل، و كانت شخصية طموحة دءوبة فبرغم عدم اقامتها بالقاهرة وعدم استقرارها الا انها قررت ان تتحدى كل هذه الظروف حتي تستطيع تحقيق حلما ظل يغازلها لسنوات طوال.

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مسيرة الراحلة ملك الجمل 

التحقت ملك الجمل ، بالاذاعة وعملت بالمسرح وعندما ضاق بها الحال وشعرت ان هناك معوقات قد تعوقها عن تحقيق الامل سافرت مع الفنان يوسف وهبي الي فرنسا عاصمة النور والفن وقدمت معه العديد من الاعمال بالفرقة المصرية الحديثة وكان ذلك عام 1954.

وكانت شخصية "خالتي بمبة" لـ الراحلة ملك الجمل ، هى الدور الفاصل في مشوار الفنانة الراحلة، والتي ادتها في منتصف الستينيات من القرن الماضي حيث اعتبرت الشخصية الاشهر والتي يطلقها الكثيرون الان علي الشخصية الثرثارة التي تتدخل فيما لا يعنيها والتي استمرت في تقديمها 17 عاما مع الراحل رأفت فهيم الذي جسد شخصية "ابو سيد" من خلال هذا البرنامج الاذاعي الناجح "الي ربات البيوت".

 

ملك الجمل والشاعر إبراهيم ناجي

سبق وصرح الشاعر إبراهيم ناجي -في أحد حواراته الصحفية- أن قصيدته «الأطلال» التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، عن سيدة حقيقية وليست من وحي الخيال، لكنه لم يكشف هوية هذه المرأة التي كتب لها، ولكن تزامنًا مع ذلك الوقت، ترددت في الوسائل الصحفية أنباء عن علاقة حب بين ملك الجمل والشاعر الكبير الراحل، وقال البعض الأخر أن القصيدة كتبت من أجل الفنانة زوزو حمدي الحكيم.
 

كلمات قصيدة الأطلال للشاعر إبراهيم ناجي 

يا فؤادي، يا فؤادي، يا فؤادي لا تسل أين الهوى
يا فؤادي، يا فؤادي لا تسل أين الهوى
كان صرحاً من خيالٍ فهوى
يا فؤادي، يا فؤادي لا تسل أين الهوى
كان صرحاً من خيالٍ فهوى
إسقني واشرب على أطـلاله
واروِى عني طالما الدمع روى
إسقني واشرب على أطـلاله
واروِى عني طالما الدمع روى
كيف ذاك الحب أمسى خبراً
وحديثا من أحاديث الجـوى
لست أنساك وقـد أغريتنـي
بفمٍ عـذب المنـاداة رقيـق
لست أنساك وقـد أغريتنـي
بفمٍ عـذب المنـاداة رقيـق
لست أنساك وقـد أغريتنـي
بفمٍ عـذب المنـاداة رقيـق
ويـدٍ تمتـد نحـوي
كـيـدٍ من خلال الموج مدّت لغريق
وبريقٍ يظمـأ السـاري لـه
أين في عينيك ذيّاك البـريق
يا حبيباً زرت يومـاً أيكـه
طائر الشـوق أغنـي ألمـي
يا حبيباً زرت يومـاً أيكـه
طائر الشـوق أغنـي ألمـي
يا حبيباً زرت يومـاً أيكـه
طائر الشـوق أغنـي ألمـي
لك إبطـاء المـذل المنعـم
وتجنـي القـادر المحتكـم
وحنيني لك يكوي أضلعـي
وحنيني لك يكوي أضلعـي
وحنيني لك يكوي أضلعـي
والثواني جمرات في دمـي
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
آه من قيدك أدمى معصمـي
آه من قيدك أدمى معصمـي
لم أبقيه ومـا أبقـى عليّ
ما احتفاظي بعهود لم تصنها
وإلام الأسـر والدنيـا لديّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
آه من قيدك أدمى معصمـي
آه من قيدك أدمى معصمـي
لم أبقيه ومـا أبقـى عليّ
ما احتفاظي بعهود لم تصنها
وإلام الأسـر والدنيـا لديّ
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
واثق الخطوة يمشـي ملكـاً
واثق الخطوة يمشـي ملكـاً
واثق الخطوة يمشـي ملكـاً
ظالم الحسن، ظالم الحسن
ظالم الحسن، ظالم الحسن شهي الكبريـاء
عبق السحر كأنفاس الربـى
ساهم الطرف كأحلام المساء
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
آه من قيدك أدمى معصمـي
آه من قيدك أدمى معصمـي
لم أبقيه ومـا أبقـى عليّ
مع احتفاظي بعهود لم تصنها
وإلام الأسـر والدنيـا لديّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
أعطني حريتي أطلـق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ
آه من قيدك أدمى معصمـي
آه من قيدك أدمى معصمـي
لم أبقيه ومـا أبقـى عليّ
ما احتفاظي بعهود لم تصنها
وإلام الأسـر والدنيـا لديّ
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
أين من عيني حبيب، ساحـر
فيـه عـز وجـلال وحيـاء
واثق الخطوة يمشـي ملكـاً
واثق الخطوة يمشـي ملكـاً
واثق الخطوة يمشـي ملكـاً
ظالم الحسن، ظالم الحسن
ظالم الحسن، ظالم الحسن شهي الكبريـاء
عبق السحر كأنفاس الربـى
ساهم الطرف كأحلام المساء
أيـن منـي مجلـس أنـت به
فتنة تمـت سناء وسنـى
أيـن منـي مجلـس أنـت به
فتنة تمـت سناء وسنـى
وأنـا حـب وقلـب هـائم
وفـراش حائـر منـك دنـا
ومن الشوق رسـول بيننـا
ونديـم قـدم الكـأس لـنـا
ومن الشوق رسـول بيننـا
ونديـم قـدم الكـأس لـنـا
ومن الشوق رسـول بيننـا
ونديـم قـدم الكـأس لـنـا
هل رأى الحب سكارى، سكارى مثلنا؟
هل رأى الحب سكارى، سكارى مثلنا؟
كم بنينا مـن خيـال حولنـا
ومشينا فـي طريـق مقمـر
ومشينا فـي طريـق مقمـر
تثـب الفرحـة فيـه قبلنـا
وضحكنا ضحك طفلين معـاً
وعدونـا فسبقـنـا ظلـنـا
هل رأى الحب سكارى، سكارى مثلنا؟
هل رأى الحب سكارى، سكارى مثلنا؟
كم بنينا مـن خيـال حولنـا
ومشينا فـي طريـق مقمـر
ومشينا فـي طريـق مقمـر
تثـب الفرحـة فيـه قبلنـا
وضحكنا ضحك طفلين معـاً
وعدونـا فسبقـنـا ظلـنـا
هل رأى الحب سكارى، سكارى، سكارى مثلنا؟
هل رأى الحب سكارى، سكارى، سكارى مثلنا؟
كم بنينا مـن خيـال حولنـا
ومشينا فـي طريـق مقمـر
ومشينا فـي طريـق مقمـر
تثـب الفرحـة فيـه قبلنـا
وضحكنا ضحك طفلين معـاً
وعدونـا فسبقـنـا ظلـنـا
وانتبهنا بعد ما زال الرحيق
وأفقنـا ليـت أنّـا لا نفيـق
يقظة طاحت بأحلام الكـرى
وتولى الليل والليل صديـق
وإذا النـور نذيـرٌ طـالـعٌ
وإذا الفجر مطلٌ كالحريـق
وإذا النـور نذيـرٌ طـالـعٌ
وإذا الفجر مطلٌ كالحريـق
وإذا النـور نذيـرٌ طـالـعٌ
وإذا الفجر مطلٌ كالحريـق
وإذا الدنيـا كمـا نعرفـهـا
وإذا الدنيـا كمـا نعرفـهـا
وإذا الأحباب كلٌّ فى طريق
أيـهـا السـاهـر تغـفـو
تذكـر العهـد وتصـحـو
أيـهـا السـاهـر تغـفـو
تذكـر العهـد وتصـحـو
وإذا مـا الـتـأم جــرحٌ
جــدّ بالتـذكـار جــرحُ
أيـهـا السـاهـر تغـفـو
تذكـر العهـد وتصـحـو
وإذا مـا الـتـأم جــرحٌ
جــدّ بالتـذكـار جــرحُ
فتعـلـم كـيـف تنـسـى
وتعـلـم كـيـف تمـحـو
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
مـا بأيدينـا خلقنـا تعسـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
مـا بأيدينـا خلقنـا تعسـاء
ربمـا تجمعـنـا أقـدارنـا
ذات يوم بعد ما عز اللقـاء
فـإذا أنكـر خــل خـلـه
وتلاقينـا لقـاء الغـربـاء
ومضى كـل إلـى غايتـه
لا تقل شئنا فـإن الحظ شاء
فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
مـا بأيدينـا خلقنـا تعسـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
يا حبيبي كل شيء بقضـاء
مـا بأيدينـا خلقنـا تعسـاء
ربمـا تجمعـنـا أقـدارنـا
ذات يوم بعد ما عز اللقـاء
فـإذا أنكـر خــل خـلـه
وتلاقينـا لقـاء الغـربـاء
ومضى كـل إلـى غايتـه
لا تقل شئنا فـإن الحظ شاء
فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء

ملك الجمل الفنانة ملك الجمل الفنانة ذكرى رحيل إبراهيم ناجي الاطلال قصيدة الأطلال ام كلثوم

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