في ذكرى وفاة زهرة العلا.. ابنتها اصيبت بعقدة من دعاء الكروان واعتزلت بعد الحج

تحل اليوم ذكرى وفاة واحدة من جميلات السينما المصرية ،وهى الفنانة زهرة العلا ، والتى تميزت بتقديم شخصية الفتاة الطيبة نظراً لطبيعة ملامحها .

ولدت زهرة العلا في حي محرم بك بالإسكندرية، ثم وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها.

التحقت زهرة العلا بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954.

انضمت بعد ذلك زهرة العلا إلى فرقة زكي طليمات ، وقدمت من خلالها في مسرحيات عدد من المسرحيات كان أبرزها البخيل ، مريض بالوهم، فتش عن المرأة، 7 فراخات وديك .

انفصلت بعد ذلك زهرة العلا عن فرقة زكى طليمات و ثم انضمت لفرقة إسماعيل ياسين، وهو ما جعله ليرشحها لتشاركه بطولات أفلامه.

توالت بعد ذلك أعمال ظهرت العلا حيث بلغ عدد أعمالها ما يقرب من 120 فيلماً و50 مسلسلاً تليفزيوني .

وكان فيلم (أرض أرض) عام 1998 هو آخر أعمالها السينمائية، حيث انقطعت بعد ذلك عن الفن وامتنعت عن الظهور فى اى مناسبة فنية ،وتوفت بعد صراع مع المرض عام 2013.

تزوجت الفنانة زهرة العلا عدة مرات كان أخرها من المخرج حسن الصيفي واستمرت الزيحة ٤٥ عاما، وأنجبت ابنتيها المخرجة منال الصيفي وأمل الصيفي المتزوجة من شقيق الممثلة إلهام شاهين.

اشتركت الفنانة زهرة العلا فى 6 أفلام تم اختيارهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦ وهى : أيامنا الحلوة ١٩٥٥، رد قلبي ١٩٥٧، جميلة ١٩٥٨، دعاء الكروان ١٩٥٩، فى بيتنا رجل ١٩٦١، سواق الأوتوبيس ١٩٨٣.

قرار الاعتزال :

كشف المخرجة منال الصيفي ابنة الفنانة زهرة العلا انها والدتها اعتزلت بعد أداء فريضة الحج مؤكدة انها بعد عودتها قررت اتخاذ القرار ، مؤكدة انها فى أواخر أيامها انتقلت للاقامة مع ابنتها فى منزلها وكتنت تحرص على الجلوس معها بشكل مستمر .

وكشفت المخرجة منال الصيفي ان والدتها زهرة العلا كانت تحب للغاية دورها فى فيلم دعاء الكروان على عكسها تماماً حيث كان لديها عقدة من هذا العمل بسبب وفاة الشخصية التى لعبتها والدتها ضمن أحداث الفيلم وذلك فى مرحلة الطفولة .