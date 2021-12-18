عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة زهرة العلا.. ابنتها اصيبت بعقدة من دعاء الكروان واعتزلت بعد الحج

زهرة العلا
زهرة العلا

تحل اليوم ذكرى وفاة واحدة من جميلات السينما المصرية ،وهى الفنانة زهرة العلا ، والتى تميزت بتقديم شخصية الفتاة الطيبة نظراً لطبيعة ملامحها .

ولدت زهرة العلا في حي محرم بك بالإسكندرية، ثم وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها.

التحقت زهرة العلا  بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954. 

انضمت بعد ذلك زهرة العلا  إلى فرقة زكي طليمات ، وقدمت من خلالها  في مسرحيات عدد من المسرحيات كان أبرزها  البخيل ،  مريض بالوهم،  فتش عن المرأة، 7 فراخات وديك .

انفصلت بعد ذلك زهرة العلا عن فرقة زكى طليمات و ثم انضمت لفرقة إسماعيل ياسين، وهو ما جعله ليرشحها لتشاركه  بطولات أفلامه.

توالت بعد ذلك أعمال ظهرت العلا حيث بلغ عدد أعمالها ما يقرب من 120 فيلماً و50 مسلسلاً تليفزيوني .

وكان فيلم (أرض أرض) عام 1998 هو آخر أعمالها السينمائية، حيث انقطعت بعد ذلك عن الفن وامتنعت عن الظهور فى  اى مناسبة فنية ،وتوفت بعد صراع مع المرض عام 2013.

في ذكرى وفاة ماجدة الخطيب.. أسباب دخولها السجن «مرتين».. نوستالجيا

"وحشتيني".. ياسمين رئيس تحيي ذكرى وفاة والدتها عبر إنستجرام

تزوجت الفنانة زهرة العلا عدة مرات كان أخرها من المخرج حسن الصيفي واستمرت الزيحة ٤٥ عاما، وأنجبت ابنتيها المخرجة منال الصيفي وأمل الصيفي المتزوجة من شقيق الممثلة إلهام شاهين.

اشتركت الفنانة زهرة العلا فى 6 أفلام تم اختيارهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦ وهى : أيامنا الحلوة ١٩٥٥، رد قلبي ١٩٥٧، جميلة ١٩٥٨، دعاء الكروان ١٩٥٩، فى بيتنا رجل ١٩٦١، سواق الأوتوبيس ١٩٨٣.

قرار الاعتزال : 

كشف المخرجة منال الصيفي ابنة الفنانة زهرة العلا انها والدتها اعتزلت بعد أداء فريضة الحج مؤكدة انها بعد عودتها قررت اتخاذ القرار ، مؤكدة انها فى أواخر أيامها انتقلت للاقامة مع ابنتها فى منزلها وكتنت تحرص على الجلوس معها بشكل مستمر .

وكشفت المخرجة منال الصيفي ان والدتها زهرة العلا كانت تحب للغاية دورها فى فيلم دعاء الكروان على عكسها تماماً حيث كان لديها عقدة من هذا العمل بسبب وفاة الشخصية التى لعبتها والدتها  ضمن أحداث الفيلم وذلك فى مرحلة الطفولة .

 

زهرة العلا السينما المصرية حسن الصيفي ماجدة الخطيب قرار الاعتزال دعاء الكروان

ترشيحاتنا

للعائلة السعودية.. ماكسيس G50 موديل 2022 |صور

دعاء المطر للحبيب من 5 كلمات تجعل الله يسخر له الطيبين

جدول مباريات اليوم السبت 18-12-2021 أبرزها مصر مع قطر بكأس العرب

زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة جزر فيجي

دولة أوروبية تعتمد قيودا جديدة للحد من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 18 - 12 - 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أول تعليق من تشيلسي عن اتجاه "فيفا" لتأجيل مونديال الأندية |خاص

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طفل يطلق النار على وجه لص لإنقاذ والدته ومطعمهم من السرقة|فيديو

شاهد.. اشتعال النيران في حنطور يحمل عروسين خلال حفل زفافهما|فيديو

رحل بعد صراع من السرطان .. تعرف على أبرز أعمال محب كاسر

كامل العدد| محمد حماقي يتألق في احدث حفلاته في 6 أكتوبر

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ