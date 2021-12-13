"وحشتيني".. ياسمين رئيس تحيي ذكرى وفاة والدتها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة "ياسمين رئيس" صورة من طفولتها وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع الواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وهي طفلة برفقة والدتها في صورة قديمة، معلقةً " وحشتيني ،علمتيني أكبر درس في حياتي التسامح ، الله يرحمك".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "تعيشي وتفتكري حببتي "،" ربنا يجعل مثواة الجنة"،"اللة يرحمها ربنا يصبرك ".

ويذكر أنه قد اعتذرت الفنانة ياسمين رئيس عن مسلسل رمضان المقبل، والذي كان من المقرر أن يجمعها مع النجم عمرو سعد، بعد النجاح الذي حققاه سويا في موسم رمضان 2021 بمسلسل "ملوك الجدعنة".

وأعلن المنتج صادق الصباح في وقت سابق ، خلال برنامج تليفزيوني ، أن خطته المقبلة هي تقديم مسلسل يجمع ياسمين رئيس وعمرو سعد والمخرج أحمد خالد موسى، ولكن جاء اعتذار ياسمين رئيس بعد اعتذار مخرج العمل عن عدم المشاركة في المسلسل.





