أخبار أسوان| مهرجان لأفلام المرأة.. وزيارةميدانية لوزيرة الثقافة للمشروعات التنموية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 20/4/2026 .

وسط أجواء تحمل عبق التاريخ وسحر الماضى وأضواء الفن السابع ، افتتحت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ، وبمشاركة السفيرة أنجلينا آيخهورست رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى فى مصر ، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة ، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان ، وكوكبة من السفراء ، والمسؤولين ، وصُنّاع الفن والثقافة.

بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة| شاهد

تفقدت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع الإحلال والتجديد الشامل لقصر ثقافة أسوان بكورنيش النيل القديم، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع الإحلال والتجديد الشامل بقصر الثقافة

إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، وذلك فى إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الثقافة ، ودعم الحراك الثقافى والفنى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ضوء إستراتيجية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر .



لاشين : دعم كامل للمبادرات والأنشطة الثقافية في أسوان

قامت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل متحف ومكتبة العقاد للوقوف على مستوى الخدمات الثقافية المقدمة .

وخلال الجولة إستمعت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلى من القائمين على المكتبة حول مكوناتها ، وما تضمه من أجنحة للقراءة والإطلاع ، وأقسام للكتب والمراجع فى مختلف المجالات الأدبية والعلمية والدينية والتى تصل إلى 10 ألاف و 33 كتاب لإستقطاب مختلف الفئات العمرية ، وهو الذى يأتى فى ضوء إستراتيجية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر .



جولة تفقدية.. وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان متحف ومكتبة العقاد

أجرت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية للمسرح الصيفى " مسرح فوزى فوزى " الواقع بكورنيش النيل ، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمحافظة .



وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان المسرح الصيفى "فوزى فوزى" بكورنيش النيل

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفى تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة والمبادرات التوعوية والخدمية ومنها تنظيم ندوة توعوية بعنوان " ترشيد إستهلاك الكهرباء وأثره على البيئة والإقتصاد " بوسط مدينة أسوان بهدف نشر ثقافة الإستخدام الأمثل للطاقة ، وتقليل الفاقد بما يسهم فى الحفاظ على الموارد وخفض تكاليف الإستهلاك .

استرداد منقولات وحضانة أطفال.. جهود القومى للمرأة بأسوان في 2026

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح واحداً من أبرز المنصات الفنية والثقافية التى تعكس الوجه الحضارى لزهرة الجنوب على المستويات الإقليمية والدولية بإعتبارها مركزاً لتلاقى الثقافات والحضارات عبر التاريخ .





محافظ أسوان: مهرجان أفلام المرأة يعكس الوجه الحضاري لزهرة الجنوب ويعزز مكانتها الدولية