وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان المسرح الصيفى "فوزى فوزى" بكورنيش النيل

أجرت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية للمسرح الصيفى " مسرح فوزى فوزى " الواقع بكورنيش النيل ، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمحافظة .

وشهدت الدكتورة جيهان زكى ، والمهندس عمرو لاشين الفقرات الفنية التى قدمتها فرقة أسوان للفنون الشعبية على خشبة المسرح الصيفى .

وتأتى هذه الجولة فى إطار متابعة جاهزية المنشآت الثقافية ورفع كفاءتها بما يواكب خطط الدولة فى دعم الحراك الثقافى والفنى بمحافظة أسوان ، وتعزيز دور المسرح المفتوح كمنصة لإحياء الفنون والأنشطة الجماهيرية .

وتم التأكيد على أن تطوير المسرح الصيفى يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان لإحياء الدور الثقافى للمسارح المفتوحة ، وتحويلها إلى مراكز جذب فنى وسياحى قادرة على إحتضان الفعاليات الكبرى ، مع التشديد على دعم الفنون والأنشطة الثقافية الجماهيرية ، وإتاحة المساحات الإبداعية للشباب والفنانين ، وتعظيم الإستفادة من المنشآت الثقافية القائمة ، وتعزيز مكانة أسوان كمنارة ثقافية وفنية على المستويين المحلى والدولى .

والتأكيد أيضاً على إستمرار التعاون بين الوزارة والمحافظة والهيئة العامة لقصور الثقافة لتطوير البنية التحتية الثقافية بما يحقق رؤية الدولة فى نشر الثقافة والفنون فى مختلف ربوع مصر ، وخاصة فى زهرة الجنوب .

ويقع المسرح على مساحة إجمالية تبلغ نحو 2500 متر مربع، ويضم مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، أبرزها ( صالة مسرح مكشوفة تتسع لنحو 1250 كرسى ، وخشبة مسرح مكشوف بمساحة 290 م2 ، وغرف ملابس للرجال والسيدات مزودة بدورات مياه ، وقاعة للفنون التشكيلية ، وقاعة لتكنولوجيا المعلومات ، ومكاتب إدارية تنظيمية ، ومعرض للحرف التراثية ، وكافتيريا لخدمة الزوار ، وقاعة مخصصة لكبار الزوار .