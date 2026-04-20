جولة تفقدية.. وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان متحف ومكتبة العقاد

قامت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل متحف ومكتبة العقاد للوقوف على مستوى الخدمات الثقافية المقدمة .

وخلال الجولة إستمعت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلى من القائمين على المكتبة حول مكوناتها ، وما تضمه من أجنحة للقراءة والإطلاع ، وأقسام للكتب والمراجع فى مختلف المجالات الأدبية والعلمية والدينية والتى تصل إلى 10 ألاف و 33 كتاب لإستقطاب مختلف الفئات العمرية ، وهو الذى يأتى فى ضوء إستراتيجية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر .

ويتم التنسيق لتطوير البنية التحتية بمتحف ومكتبة العقاد وتعزيز دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافى ومعرفى يخدم أهالى المحافظة وزوارها من مختلف الأفواج السياحية ، فضلاً عن التأكيد على أهمية مكتبة العقاد بإعتبارها أحد الصروح الثقافية المرتبطة بقامة أدبية كبيرة ، وهو ما يتطلب تعظيم الإستفادة منها من خلال تطوير محتواها ، وتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بما يسهم فى نشر الوعى وبناء الإنسان ، ويتماشى مع إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .

وتولى وزارة الثقافة ومحافظة أسوان إهتماماً خاصاً بدعم وتطوير المؤسسات الثقافية ، وفى مقدمتها متحف ومكتبة العقاد لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية لرفع الوعى المجتمعى ، وإكتشاف ورعاية المواهب الشابة .

وتأتى هذه الجهود فى إطار رؤية متكاملة لتعزيز الحراك الثقافى بأسوان ، وربط المواطن بالكتاب والمعرفة بما يدعم الهوية الوطنية ويعزز من دور الثقافة فى تحقيق التنمية الشاملة .

مع التأكيد على إستمرار التنسيق بين وزارة الثقافة ومحافظة أسوان لتطوير المتحف والمكتبة ، وتزويدهما بأحدث الإصدارات ، وتوفير بيئة جاذبة للقراء والباحثين بما يليق بمكانة أسوان كمنارة ثقافية وحضارية .