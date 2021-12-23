النسر يحلق.. موسيماني يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد التتويج بـ السوبر الإفريقي

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد تتويج المارد الأحمر بكأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" نعود إلى الوطن كأبطال ، ثلاث مرات! شكراً جزيلاً لكل من آمن بنا".

تابع موسيماني :" شكرا إلى فريقي الفني واللاعبين ومجلس الإدارة والرئيس الخطيب وجميع مشجعينا الحمد لله.. النسر يحلق".

We return home as champions, three times over! A massive thank you to all who believed in us.



To my technical team, the players, the Board, President El Khatib and all our supporters. Alhamdulillah 🤲🏾



The Eagle soars! 🦅#TotalEnergiesCAFSC #ChangingTheGame #PitsoDiaries https://t.co/1gAShi9IIw — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) December 23, 2021

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، أمس الأربعاء، عقب فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.

موسيماني يعادل إنجاز جوزيه:

بات موسيماني أول مدرب في تاريخ الأهلي يتوج بلقب السوبر الأفريقي مرتين متتاليتين بعد مانويل جوزيه الذي نجح في القيام بهذا الإنجاز عامي 2006 و2007.

وتوج الأهلي عام 2006 بلقب السوبر الإفريقي على حساب الجيش الملكي المغربي، على استاد الكلية الحربية، وأنتهى اللقاء بالتعادل السلبي، لتذهب المباراة لركلات الترجيح ويتفوق المارد الأحمر 4-2.

كما توج فى العام التالي 2007 باللقب على حساب النجم الساحلي بعد التغلب عليه أيضا بركلات الجزاء الترجيحية .

جدير بالذكر أن الاهلي توج بلقب السوبر الإفريقي السابع فى تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي العام الماضي 2020 بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0.