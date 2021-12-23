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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حصاد 2021.. الإفتاء: إنتاج 156 فيلما موشن جرافيك ومناقشة 128 حالة في الإلحاد

حصاد الإفتاء في 2021
حصاد الإفتاء في 2021

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حصاد الإفتاء في 2021 في أفلام الموشن جرافيك ووحدة "حوار" لمواجهة الإلحاد، واستراتيجية التواصل الديني مع الخارج، وتدريب المفتيين.

 

وقالت دار الإفتاء، إن وحدة الموشن جرافيك بدار الإفتاء المصرية خلال العام 2021 ، أنتجت ما يزيد عن 156 فيلمًا للرسوم المتحرك تناولت العديد من القضايا والمسائل المهمة التي تهم الشأن العام، مثل: قضية تنظيم الأسرة والانفجار السكاني، وحقوق المرأة، ونشر الفضائح الأخلاقية، والتصدي للتعصب والتشدد والأفكار المتطرفة.

 

وهي الوحدة المختصة بمواجهة الأفكار الإلحادية والرد على الشبهات المتعلقة بالعقيدة والإلحاد المعاصر، وقد أصدرت الوحدة خلال العام 2021 ما يزيد عن 19 ورقة بحثية، كما استقبلت حوالي 128 حالة حضرت للنقاش إلى دار الإفتاء المصرية وتم التحاور معهم والرد على تساؤلاتهم وشبهاتهم.

 

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ووضعت دار الإفتاء المصرية خلال العام 2021 استراتيجية للتواصل الديني الفعال مع الخارج بهدف دعم جهود الدولة المصرية وقوتها الناعمة في المجال الديني، كما تهدف هذه الاستراتيجية كذلك إلى وضع الأهداف والسياسات والبرامج التي تكفل تحقيق أكبر معدل من الاستفادة من هذه القوة الناعمة، والارتقاء بمستوى معالجة قضايا الجاليات المسلمة، وبناء نموذج مصري للخطاب الديني يحقق رؤية الدولة المصرية في ريادة هذا المجال.
 
في سياق حرص دار الإفتاء وذراعها الدولية ممثلة في الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عُقد المؤتمر السنوي للأمانة العامة بحضور ممثلين من المفتين والعلماء والوزراء المعنيين بالإفتاء، حيث استضافت القاهرة المؤتمر العالمي السادس للإفتاء في الثاني والثالث من أغسطس 2021 تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون" بمشاركة وفود من 85 دولة، يمثلون مفتين ووزراء وقيادات دينية، وممثلي الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية على مستوى العالم، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرزَ الوفود الخارجية المشاركة في مؤتمر الإفتاء العالمي.

كما تم خلال العام 2021 تطوير منظومة التدريب داخل دار الإفتاء المصرية لتلبي الاحتياجات المتزايدة، حيث تعمل إدارة التدريب من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً يوميًّا، وخلال العام 2021 تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية يأتي في مقدمتها: دورة تدريبية لعشرين عالمًا ومفتيًا من روسيا الاتحادية، حيث شهد ختام فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء، تخرج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على مهارات الإفتاء. وسعى البرنامج التدريبي لأئمة روسيا، إلى تكوين شبكة من المعاونين المناصرين لنموذج الإفتاء المصري عبر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم نظرًا لما يقوم به القائمون على الخطاب الإفتائي من دَور هام جدًّا في عملية الوعي، فضلًا عن أن البرامج التدريبية سياحة تعليمية في مصرنا العزيزة حيث يتعرف المشارك على مصر ويرتبط بها تعليميًّا ووجدانيًّا، وتعد انطلاقة لعلاقة ممتدة بين الأمانة والمشاركين. كما هدفت إلى تنمية المهارات الإفتائية لدى المشاركين ليكونوا أكثر قدرة على خدمة بلادهم في هذا المجال، إلى جانب تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة ليكونوا قادرين على ممارسة الفتوى مع الالتزام بالمنهج الوسطي، والاستفادة من خبرة دار الإفتاء المصرية في صناعة الإفتاء وإدارة شئونه.

كما تم تنفيذ طائفة من المبادرات، وهي: إعلان وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي، وتسليم جائزة الإمام القرافي لعام 2021 لمفتي القدس خلال أعمال المؤتمر العالمي السادس للإفتاء. 
 
إصدارات الأمانة

أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم طائفة من الأعمال العلمية المطبوعة والإلكترونية خلال العام 2021، يأتي على رأسها: 
-      المَعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية، في اثنين وعشرين مجلدًا والشروع في استكمالها. 
-      الدليل المرجعي لمواجهة التطرف. 
-      كتاب التأسلم السياسي. 
-      القسمان الثالث والرابع من جمهرة أعلام المفتين في ثمانية مجلدات. 
-      موسوعة الانحرافات الفقهية للمتطرفين في ستة مجلدات. 
-      إصدارات باللغة الإنجليزية، منها: the legacy continues، وكتاب ‏Anthology of fatwas. 
-      تطوير الإصدار الثاني من المكتبة الرقمية للفتاوى.

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