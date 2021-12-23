نشرة المرأة والصحة.. تفاصيل علاج أمريكى لكورونا عن طريق الفم.. وأول دواء في العالم للوقاية من الإيدز

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

بالرغم من أن ما يقارب من ثلاثة أرباع الإصابات بمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة هم أشخاص حصلوا على التطعيم بالفعل إلا ان دراسة أعدها باحثون في جامعة أوريجون للصحة والعلوم أكدت أن العدوى بفيروس أوميكرون قد تسبب استجابة مناعية ضد فيروس كورونا ومتحوراته كافة.

بعد أن تسبب فيروس كورونا في وفاة الكثيرين خلال الفترة الماضية نتيجة مضاعفاته المختلفة تأتى شركة فايزر بعقار نيرماترلفير وهو أول دواء ضد فيروس كورونا يتم تناوله عن طريق الفم وهو أول علاج مضاد لكورونا يأخذ عن طريق الفم .وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة هذا الوباء العالمي".

بعد أن تسبب فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” في وفاة الكثيرين حول العالم جاءت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لتعلن عن موافقتها على دواء جديد لعلاج عبارة عن حقنة "أبريتيود" و هو "أول دواء عن طريق الحقن في العالم يحارب فيروس نقص المناعة البشرية.

يصيب فقر الدم حوالي ربع سكان العالم ووفقًا لدراسة تستند إلى مراجعة 44 دراسة أجريت في 19 دولة أوروبية، فإنه وجد أن 2-25٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 شهرًا يعانون من نقص في الحديد، وخاصةً الأطفال.