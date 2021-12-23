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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

6 أعراض واضحة تدل على إصابة طفلك بـ الأنيميا .. انتبهي لها

صدى البلد

يصيب فقر الدم حوالي ربع سكان العالم ووفقًا لدراسة تستند إلى مراجعة 44 دراسة أجريت في 19 دولة أوروبية، فإنه وجد أن 2-25٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 شهرًا يعانون من نقص في الحديد، وخاصةً الأطفال.

وإليك علامات وأعراض فقر الدم عند الأطفال:

 1. التعب والضعف

 يأتي التعب والضعف تحت بعض العلامات الأكثر شيوعًا لفقر الدم لدى الأطفال 

2. شحوب الجلد

 الأطفال المصابين بفقر الدم لديهم عدد أقل من خلايا الدم الحمراء أو مستويات منخفضة من الهيموجلوبين ، مما يجعلهم يبدون أكثر شحوبًا من بشرتهم الطبيعية

 

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 3. كثرة الإصابة

 وفقا لدراسة ، فإن العلاقة بين فقر الدم والعدوى عادة ما تكون علاقة معقدة. بعض أنواع العدوى التي تسببها فقر الدم عند الأطفال هي التهابات المسالك البولية والتهابات الجهاز التنفسي والتهاب المعدة والأمعاء.

 عادة ما يتسبب فقر الدم في ضعف الدورة الدموية المؤكسجة في الجسم مما يؤدي إلى انخفاض المناعة ، وبالتالي ارتفاع مخاطر الإصابة. 

غالبًا ما يكون الأطفال المصابون بفقر الدم يعانون من تأخر في النمو النفسي الحركي مثل مشاكل في الحركة والتنسيق والانتباه والمراقبة. يمكن أن يؤثر فقر الدم ، بسبب أي عوامل ، على أجزاء من الدماغ مثل الحُصين المسؤول عن التعلم والذاكرة والنمو الحركي النفسي الآخر أثناء الطفولة. 

4. ضيق التنفس

 تتحدث دراسة عن أربعة أطفال (تتراوح أعمارهم بين 11 شهرًا إلى عامين) يعانون من أعراض ضيق في الجهاز التنفسي ولا يستجيبون للعلاج بموسعات القصبات. تم تشخيصهم لاحقًا بأنهم مصابون بفقر الدم الحاد مع انخفاض تعداد الهيموجلوبين. يمكن أن تكون الضائقة التنفسية مثل ضيق التنفس عند الأطفال ناتجة عن قلة خلايا الدم الحمراء المليئة بالهيموجلوبين في الجسم ، مما يؤدي إلى نقص إمداد القلب بالأكسجين وبالتالي ضيق التنفس. 

 5. ضعف الشهية 

أظهرت دراسة أن الأطفال المصابين بفقر الدم قد تظهر عليهم أعراض ضعف الشهية وزيادة خطر الإصابة بسوء التغذية. اللبتين والجريلين نوعان من الهرمونات التي تساعد في تنظيم الشهية. السابق يحرض الشبع بينما الأخير يحفز الشهية أو يجعل المرء جائعا. تشير الدراسات إلى أن نقص الحديد في الجسم يؤثر سلبًا على هرمون اللبتين ، والذي بدوره يؤدي إلى الشعور بالشبع حتى مع عدم تناول الطعام أو تقليله ، مما يؤدي إلى ضعف الشهية.

6. متلازمة تململ الساق 

 قد يؤدي فقر الدم إلى تطور حالة تعرف باسم متلازمة تململ الساق - وهي حالة تتميز برغبة قوية في تحريك الساقين. يستخدم جزء من الدماغ يسمى العقد القاعدية الناقل العصبي الدوبامين للتحكم في نشاط العضلات وحركتها. 

يؤثر نقص الحديد في الجسم على إفراز الدوبامين والذي بدوره يؤثر على الحركة ونشاط العضلات ويسبب المتلازمة. 

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