ملائكة الرحمة.. فرق الصحة والهلال الأحمر يتحدون الأحوال الجوية لحماية الأطفال ..شاهد

محافظة دمياط

تعد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من الحملات القومية الهامه والتي تستهدف الفئة العمرية من سن يوم إلى سن ٥ سنوات، للوقاية من مرض شلل الأطفال لأطفال في كل أنحاء الجمهورية.

بدأت الحملة الأحد الماضي وكان من المفترض انتهائها يوم الأربعاء، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن مد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة يومين، الخميس والجمعة، بأماكن الفرق الثابتة لاستقبال الأطفال الذين لم يستطيعوا الحصول علي التطعيم خلال مدة الحملة .

المشاركين في الحملة من وزارة الصحة والمتطوعين بمحافظة دمياط يعملون رغم سوء حاله الطقس التى تشهدها المحافظة ، فعلى مدار اليوم الأربعاء والأيام الماضية شهدت محافظة دمياط حاله من الطقس السيء متمثلة في سقوط الأمطار بغزاره تراكم مياه الأمطار بالشوارع خاصة بقري دمياط أدى إلى صعوبة الحركة المرورية وصعوبة السير بالنسبة للمواطنين الا ان طاقم التمريض من أعضاء الحملة تحملوا مشقة الطريق وسوء الأحوال الجوية من أجل تطعيم الأطفال بمنزله داخل قري وعزب دمياط.

وأعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أن المديرية قد استعدت للحملة قبل انطلاقها من خلال توعيه المواطنين بأهمية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والحملة تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، ، وذلك من خلال فرق متحركة تجوب المنازل ودور رياض الأطفال.

وأضاف عمرو عوض ، منسق الشباب بالهلال الأحمر بالحملة ، ان الكثير من الشباب من الهلال الأحمر شاركوا بالحملة للمرور على المواطنين بالمنزل والشوارع بالتنسيق مع فرق التطعيمات الخاصة بمديرية الصحة بدمياط.

وأشار الى أنه تم إضافة إلى الفرق الثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكنية، حيث تهدف الحملة إلى الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأوضح أن فرق المتطوعين منذ بدء الحملة، وهم يرافقوا فرق التمريض التابعة لمديرية الصحة سواء كانت الفرق المتنقلة بالمنازل أو فرق النقاط الثابتة.