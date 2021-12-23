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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للرجال عند تناول تمر العجوة؟

تمر العجوة
تمر العجوة

لا تظهر الأبحاث أن تناول تمر العجوة  يوفر أي فوائد للصحة الجنسية للذكور. ومع ذلك ، فإن المحتوى الغذائي العالي للفاكهة قد يعزز الصحة العامة ويساعد على الوقاية من الأمراض للأشخاص من جميع الجنسين.

 

الفوائد  تمر العجوة للرجال 

تشير بعض الدراسات إلى أن التمر العجوة  قد يفيد الصحة بعدة طرق، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday .

 

-قد يساعدون في علاج العقم

في ممارسات الطب الأفريقي التقليدي ، استخدم الأشخاص التمر منذ فترة طويلة لعلاج العقم عند الذكور. ومع ذلك ، هناك ندرة في البحث العلمي لدعم فعاليتها لهذا الغرض ، وفقًا لإحدى الدراسات. هذه الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة الأقران.

واختبر الباحثون آثار التمر على خصوبة الفئران المصابة بالعقم الناجم عن السموم العصبية.

وقلل التمر من علامات العقم لدى الفئران ، لكنه قلل أيضًا من مستويات هرمون التستوستيرون المرتبط بالخصوبة.

ويقترح الباحثون أن الدراسات المستقبلية يجب أن تحاول تحديد كمية آمنة من التمر لعلاج العقم.

ويحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول آثار التمر على الخصوبة عند البشر قبل أن يتمكنوا من تقديم أي توصيات حول استخدام التواريخ لهذا الغرض.

 

-فوائد التمر للحيوانات المنوية

التمر قادر على زيادة عدد الحيوانات المنوية وجودة الحيوانات المنوية. كيف؟ تحتوي على استراديول وفلافونويد. لهذين الاثنين آثار إيجابية تعزز جودة الحيوانات المنوية وعددها.

 

-التمر يحسن الصحة الجنسية

من الفوائد الحيوية لتناول التمر للرجال أنه يحسن الصحة الجنسية، تعزز هذه الفاكهة الحجرية قدرتك على التحمل الجنسي مما يجعل حياتك الجنسية أكثر إشباعًا. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم أيضًا القدرة على تعزيز الرغبة الجنسية بشكل طبيعي.

العجوة تمر العجوة علاج العقم فوائد التمر للحيوانات المنوية الصحة الجنسية

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