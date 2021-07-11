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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 تمرات يوميا تمنحك فوائد غير متوقعه.. تعرفى عليها

صدى البلد

فوائد صحية لتناول التمر لصحتك  فهو يعمل على  زيادة الطاقة وزيادة الحديد في الجسم والمساعدة على الهضم. كما يعد غني بالعناصر الغذائية المختلفة والألياف ومضادات الأكسدة ، ويحظى التمر بشعبية في جميع أنحاء العالم. قد تكون هذه الفاكهة المجففة مفيدة في علاج الحالات المختلفة بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للأورام.

إليك  فوائد مدهشة لتناول 3تمرات وفقا لموقع هيلث لاين

 مصدرًا جيدًا للطاقة


التمر غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز. يمكن أن تعزى الطاقة العالية الموجودة فيها إلى هذا المحتوى العالي من السكر. تشير التقديرات إلى أن العديد من الأشخاص حول العالم يتناولون التمر الطبيعي قليل الدسم لوجبة خفيفة سريعة بعد الظهر عندما يشعرون بالخمول أو الخمول للمساعدة في رفع مستويات الطاقة بسرعة.

فوائد صحية غير متوقعة لتناول التمر يوميا

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يعزز صحة الدماغ


التمر قد يحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الدماغ. وفقًا للأبحاث  يعد التمر غنى بمضادات الأكسدة الطبيعية ، مثل الأنثوسيانين وحمض الفيروليك 


يخفف من الإمساك


التمر يحتوي على مستويات عالية من الألياف الغذائية والألياف غير القابلة للذوبان ، على وجه الخصوص والتى تساعد على تعزيز الهضم و تخفيف أعراض الإمساك .

يحارب فقر الدم


 التمر مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الحديد. يمكن أن يساهم نقص الحديد في الإصابة بفقر الدم ، وهي حالة تتميز بالإرهاق والدوخة وهشاشة الأظافر وضيق التنفس. لحسن الحظ ، فإن زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالحديد مثل التمر قد يساعد في التخفيف من أعراض فقر الدم. 

يمنع أمراض القلب


 تناول التمر فعالًا في تقليل مستويات الدهون الثلاثية وتقليل الإجهاد التأكسدي ، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين ، وهو تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين. 

 

التمر فوائد صحية لتناول التمر فوائد صحية لتناول التمر لصحتك إليك 9 فوائد مدهشة لتناول التمر التمر وفوائده

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