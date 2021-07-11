3 تمرات يوميا تمنحك فوائد غير متوقعه.. تعرفى عليها

فوائد صحية لتناول التمر لصحتك فهو يعمل على زيادة الطاقة وزيادة الحديد في الجسم والمساعدة على الهضم. كما يعد غني بالعناصر الغذائية المختلفة والألياف ومضادات الأكسدة ، ويحظى التمر بشعبية في جميع أنحاء العالم. قد تكون هذه الفاكهة المجففة مفيدة في علاج الحالات المختلفة بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للأورام.

إليك فوائد مدهشة لتناول 3تمرات وفقا لموقع هيلث لاين

مصدرًا جيدًا للطاقة



التمر غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز. يمكن أن تعزى الطاقة العالية الموجودة فيها إلى هذا المحتوى العالي من السكر. تشير التقديرات إلى أن العديد من الأشخاص حول العالم يتناولون التمر الطبيعي قليل الدسم لوجبة خفيفة سريعة بعد الظهر عندما يشعرون بالخمول أو الخمول للمساعدة في رفع مستويات الطاقة بسرعة.

يعزز صحة الدماغ



التمر قد يحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الدماغ. وفقًا للأبحاث يعد التمر غنى بمضادات الأكسدة الطبيعية ، مثل الأنثوسيانين وحمض الفيروليك



يخفف من الإمساك



التمر يحتوي على مستويات عالية من الألياف الغذائية والألياف غير القابلة للذوبان ، على وجه الخصوص والتى تساعد على تعزيز الهضم و تخفيف أعراض الإمساك .

يحارب فقر الدم



التمر مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الحديد. يمكن أن يساهم نقص الحديد في الإصابة بفقر الدم ، وهي حالة تتميز بالإرهاق والدوخة وهشاشة الأظافر وضيق التنفس. لحسن الحظ ، فإن زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالحديد مثل التمر قد يساعد في التخفيف من أعراض فقر الدم.

يمنع أمراض القلب



تناول التمر فعالًا في تقليل مستويات الدهون الثلاثية وتقليل الإجهاد التأكسدي ، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين ، وهو تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.