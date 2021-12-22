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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن سلبية مسحة كورونا للرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلنت البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، سلبية الفحص الجديدة لكورونا الذي خضع له الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فيما أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لـ الرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية يوم الاثنين، بعد أيام من اتصاله بأحد المساعدين الذي اثبت إصابته بفيروس كورونا.

وقال السكرتير الصحفي للإدارة الأمريكية جين بساكي في بيان إنه سيخضع لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" مرة أخرى الأربعاء المقبل.

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وثبت إصابة المساعد، الذي وصفته بساكي بأنه "موظف متوسط ​​المستوى"، بفيروس كورونا صباح يوم الاثنين.

ويوم الجمعة الماضي، أمضى هذا الشخص حوالي 30 دقيقة بالقرب من الرئيس الأمريكي على متن طائرة الرئاسة في طريقه من ساوث كارولينا إلى فيلادلفيا.

وأضافت السكرتيره الصحفية للبيت الأبيض أن الشخص، الذي تم تطعيمه وتعززه ضد كورونا، كان اختباره سلبيًا قبل رحلته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقرير أخير، إنه يتمتع بصحة جيدة. كما تم تلقيح الرئيس الأمريكي وتعزيزه بشكل كامل.
 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 مسحة كورونا البيت الأبيض جو بايدن

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