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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح بطولة السباحة الشتوية بالمدينة الرياضية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  اليوم،  بطولة السباحة الشتوية "بطولة النصر ٥٦" وإطلاق شارة البداية بمجمع السباحة بالمدينة الرياضية،  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تنفيذ البطولة،  مؤكدا أن مدينة بورسعيد أصبحت مؤهلة لتنفيذ كبرى الفعاليات الرياضية.

لافتا إلى أن احتفالات العيد القومي لهذا العام تعكس  الطفرة التى حققتها بورسعيد فى كافة المجالات،  معربا عن فخره بأبناء مدينة بورسعيد الأبطال،  الذين يواصلون النجاحات التى بدأها أجدادهم خلال السنوات السابقة. 

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يذكر أن عدد الفرق المشاركة بالبطولة ٨ أندية ممثلة فى نادي الشرق ونادي القناة ونادي التوكيلات البحرية ونادي ج شبين ونادي السلام البحري وستاد بورسعيد ونادي هيئة قناة السويس ونادي بورسعيد،  بإجمالي عدد ٢٥٠ لاعب ولاعبة يمثلون أندية محافظة بورسعيد والاسماعيلية والسويس والغربية.

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بورسعيد مجلس النواب محافظ بورسعيد الاسماعيلية قناة السويس هيئة قناة السويس أعضاء مجلس النواب العيد القومى عادل الغضبان مدينة الرياض بطولة النصر ٥٦ بطولة السباحة الشتوية مدينة بورسعيد

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