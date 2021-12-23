رجيم الشوفان لإنقاص الوزن.. طرق متعددة بدون تكاليف



أفضل جزء في الشوفان هو أنه قابل للتخصيص إلى ما لا نهاية. يمكنك إضافة طبقات وأنسجة مختلفة حتى لا تشعر بالملل من وجبة الإفطار اليومية.

يمكنك إضافة حليب اللوز وهريس الموز غير المحلى والقرفة لمذاق غني وصحي.

ويمكنك إضافة توابل مختلفة مثل الهيل والقرفة والفلفل الحار لتحسين المذاق.



لجعلها أفضل ، يمكنك إضافة 1-2 بياض بيض أثناء طهي الشوفان. لا يضيف بياض البيض أي نكهة على هذا النحو ولكنه يضيف البروتين المفيد الذي يحتاجه المرء بالتأكيد لفقدان الوزن. إلى جانب الألياف ، فإن البروتين مهم أيضًا ومفتاح التخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة

وفقًا لدراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة. تساعدك الوجبة الغنية بالبروتينات والألياف على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.



طرق أخرى لعمل الشوفان



يمكنك من خلالها إضافة الشوفان إلى الفطائر ، وعمل عصير الشوفان ، واستبدالها بالجرانولا وخلطها في مسحوق البروتين.



ما هي حمية دقيق الشوفان لإنقاص الوزن؟



كما يوحي الاسم ، فإن حمية دقيق الشوفان تتمحور فقط حول الشوفان. المفهوم الأساسي وراء حمية دقيق الشوفان هو تناول الشوفان كطبق رئيسي.



تتضمن خطة النظام الغذائي لدقيق الشوفان مرحلتين:



المرحلة الأولى: تناول دقيق الشوفان لثلاث وجبات لمدة أسبوع واحد. تناول الشوفان الكامل بدلًا من الشوفان سريع التحضير. يمكنك إضافة بعض الفاكهة إلى الشوفان خلال هذه المرحلة.



المرحلة الثانية: خلال الأسبوع الثاني ، تحتاج إلى تناول الشوفان لوجبة واحدة أو وجبتين على الأقل في اليوم مع خيارات صحية قليلة الدسم لبقية الوجبات. يمكنك تناول دقيق الشوفان الفوري وإضافة المزيد من الفواكه والمكسرات

فوائد تناول دقيق الشوفان الصحية



يقلل تناول دقيق الشوفان من خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم. يمكن أن يساعد الشوفان كونه من الحبوب الكاملة في خفض ضغط الدم. كما أنها تساعد على الهضم بسبب كونها غنية بالألياف.