الحمد لله.. علي معلول يحتفل بالفوز بالسوبر الإفريقي

احتفل التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، بتتويج القلعة الحمراء أمس الأربعاء بكأس السوبر الأفريقي، بعد فوزها على فريق الرجاء المغربي.



ونشر معلول، مجموعة من الصور أثناء الاحتفال عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتب قائلا: "الحمد لله".



واحتفظ الأهلي المصري بلقب السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بركلات الترجيح على الرجاء المغربي (6-5)، أمس الأربعاء، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (1-1)، أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالدوحة.



وبذلك الفوز يحقق الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، كما أنه واصل انفراده بزعامة القارة الإفريقية، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 24.