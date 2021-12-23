عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمد لله.. علي معلول يحتفل بالفوز بالسوبر الإفريقي

علي معلول
علي معلول

احتفل التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، بتتويج القلعة الحمراء أمس الأربعاء بكأس السوبر الأفريقي، بعد فوزها على فريق الرجاء المغربي.


ونشر معلول، مجموعة من الصور أثناء الاحتفال عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتب قائلا: "الحمد لله".


واحتفظ الأهلي المصري بلقب السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بركلات الترجيح على الرجاء المغربي (6-5)، أمس الأربعاء، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (1-1)، أمس  الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالدوحة.


وبذلك الفوز يحقق الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، كما أنه واصل انفراده بزعامة القارة الإفريقية، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 24.

 

النادي الأهلي علي معلول السوبر الإفريقي الرجاء المغربي القلعة الحمراء كأس السوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: تعليق الحكومة على ارتفاع الأسعار .. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار على القاهرة

مزق جسده أمام صاحبته.. مسجل خطر يقتل شاب وسط الشارع في الجيزة

اليمن..مقتل رئيس جهاز الأمن الوقائي لميليشيات الحوثي في غارات على صنعاء

رئيس الوزراء يوجه رسالة شديدة اللهجة للممتنعين عن تلقي لقاح كورونا.. فيديو

طائرات استطلاع بريطانية تدخل المجال الجوي لـ روسيا

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

الصحة تعلن سلبية تحاليل الـ3 مصريين المشتبه في إصابتهم بـ أوميكرون

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان

مصرع طالبه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بشوارع بسيون

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

شبه البرد.. الصحة العالمية تحذر من أعراض متحور أوميكرون

خلوا بالكم من الشبورة .. توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ