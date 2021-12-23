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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفال خاص باللغة العربية في جنوب سيناء والقصير

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بعض الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث نظم بيت ثقافة القصير إحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية بدأت بمحاضرة بعنوان"اللغة العربية وتحديات المستقبل".

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تسليم كأس الشاعر شوقي أبو ناجي في قصر ثقافة أبو تيج

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ثقافة أسوان تختتم فعاليات القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة بإدفو

 

الاحتفال في القصير

 وتحدث محمود محمد قائلا ان في الثامن عشر من ديسمبر من كل سنة يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية ،هذا اليوم الذي اعتمدته منظمة اليونيسكو للاحتفاء بلغة الضاد بهدف إبراز الإسهام المعرفي والفكري والعلمي لهذه اللغة وأعلامها في مختلف مناحي المعرفة البشرية عبر التاريخ.

 

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فالحضارة العربية الإسلامية لها إسهامات مشهودة في مختلف مجالات العلوم والمعرفة والآداب والفنون، ويعود إليها الفضل الأكبر في النهضة الأوروبية ثم الثورة الصناعية التي كرست قيادة الغرب للعالم منذ أواخر القرون الوسطى، تلاها أمسية شعرية للمواهب مهند يونس وقصيدة طوبى لمن حفظ الكتاب، والطالبة زهراء ياسر و قصيدة بعنوان اللغة العربية ،أنشودة للطالبة نعيمة محمود بعنوان لغتى العربية ،فقرة عزف على السمسمية للفنان شاذلى الرحلاوى وخالد مهلل، ومقطوعة بعنوان بسم الله.

 

ثقافة سفاجا

اقام بيت ثقافة سفاجا إحتفالية بالاشتراك مع مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية المشتركة تضمنت محاضرة بعنوان "مكارم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم" وتحدث الشيخ حسين عمارة قائلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على مكارم الأخلاق، وكان أفضل الخلق أخلاقًا وأحسنهم آدابًا.

وبيَّن رسول الله أنه ما بُعِثَ إلا ليتمم مكارم الأخلاق، فلقد كانت في الجاهلية أخلاق كريمة فأتى الرسول ليتممها، وذلك بإصلاح ما فسد منها، والثناء على ما كان فاضلًا، بالإضافة لأمسية شعرية لجمال إسماعيل تضمنت  قصائد متنوعة منها "سفاجا، امى"، بالإضافة لورشة اكتشاف مواهب لطلبة وطالبات المدرسة فى إلقاء الشعر والغناء  ومسابقة فى المعلومات الدينية، كما أعد قصر ثقافة حلايب محاضرة اون لاين بعنوان "بر الوالدين" ألقاها الشيخ  درناوى فرج امام وخطيب بإدارة أوقاف حلايب قائلا الدين الاسلامى وصى ببر الوالدين  مستشهدا بقوله تعالى  "وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين أحسانا".


نفذت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة حكى بعنوان "حيوانات نعرفها، الفيل المغرور" حاكتها منى جادالله أوضحت من خلالها عاقبة الغرور ونهاية الشخص المغرور المتكبر الذي لا يهتم بغيره من الكائنات، كما توضح للفيل المغرور إن القوة الحقيقية ليست بضخامة الجسم وقوة العضلات ولكن برجاحة العقل وحسن التدبير، بينما نفذت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية رسم بالألوان المائية نفذها الفنان عمر فاروق 

 

طور سيناء

فيما نظم فرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ندوة تثقيفية بمدرسة الزهور الثانوية بنات بالطور العاصمة للإحتفاء باليوم العالمى للغة العربية، أدار الندوة رحاب الشيخ مدير الشئون الثقافية بالمديرية.

وتحدث خلالها الأديب الشاعر دكتور عبد الله حلمى  عن لغة الضاد وكيفية الحفاظ عليها من التحور والإندثار  من خلال الممارسات اليومية موضح أهمية ودور المجتمع وخاصة الشباب فى مكافحة تحور وإندثار اللغة مؤكدأن اللغة العربية هى من أهم اللغات الإنسانية السامية كما أن اللغة العربية هى لغة الإسلام والقرآن الكريم، كما أنها ساهمت فى نهوض العديد من الحضارات .

قنا جنوب سيناء سيناء قصور الثقافة سفاجا أسوان البحر الأحمر الثقافة

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