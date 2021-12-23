عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسيلفي داخل السيارة.. ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلا علي كتفيها، مع نظارة شمس كبيرة.

بملابس سوداء.. أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز على السوشيال ميديا

صدى البلد يكشف أسباب غياب ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان المقبل

وعلم صدى البلد أسباب خروج النجمة ياسمين عبد العزيز من السباق الرمضاني المقبل على الرغم من نجاحاتها الكبيرة.

 

ووفقا لمصادر مقربة من ياسمين عبد العزيز فإن هناك سببين تسببا في غيابها عن دراما رمضان المقبل.

 

السبب الأول هو رغبة ياسمين في الحصول على راحة خاصة بعد العمليات التي أجرتها والأزمة الصحية التي مرت بها علي مدار الشهوي الاخيرة.

 

أما السبب الثاني وهو ضيق الوقت حيث متبقي علي شهر رمضان 100 يوم فقط وهو ما وجدته ياسمين غير كافي للتحضير لمسلسها .

 

رسميا..ياسمين عبد العزيز تغيب عن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل

 

خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية  من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .

 

و علي الرغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما ونجاحها الكبير في أخر عامين بمسلسلي ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير الا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .

 

يذكر ان مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.

 

الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز أزمة مرض ياسمين عبد العزيز إطلالة ياسمين عبد العزيز اخبار ياسمين عبد العزيز

موضوعات متعلقة

المخرج الفرفوش رزق.. روجينا تنشر صورا من كواليس أحدث أعمالها

حضن وقوة.. سلاف فواخرجي تتغزل في والدتها..شاهد

إلهام شاهين تنشر صورة تسلمها جائزة أحسن فنانة عربية لعام 2021| شاهد

بالتيجر.. إنجي المقدم في أحدث ظهور من كواليس "ستات بيت المعادي"

بيبيع بطاطا عشان يكمل تعليمه.. حكاية يوسف في تحدي البطالة.. فيديو

السوشيال ميديا.. السيسي يتصدر تريند تويتر.. ومحمد الشناوي يحتفل بتتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي

شاهد.. فرحة جماهير الأهلي عقب الفوز بالسوبر الإفريقي.. فيديو

شاهد.. روعة وجمال كورنيش النيل بالمنيا ليلا عقب التطوير.. صور

ترشيحاتنا

عقب التتويج بالسوبر الأفريقي.. لماذا يفوز الأهلي بالمباريات بعد الدقيقة 90 ؟

وزير التنمية المحلية يباشر عمله من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

صلاح يقود التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة في 2021

إقرار اشتراطات العمرة برجب وشعبان ورمضان..1000 جنيه رسوم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية

الأعلي في العالم .. أبرز المعلومات عن برج طوكيو بمناسبة ذكرى افتتاحه

علماء من هونج كونج: لقاحات “فايزر وبيوتيك” فعالة ضد متغير أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

الحكومة تفجر مفاجأة عن متحور أوميكرون.. فيديو

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مزق جسده أمام صاحبته.. مسجل خطر يقتل شاب وسط الشارع في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

شبه البرد.. الصحة العالمية تحذر من أعراض متحور أوميكرون

خلوا بالكم من الشبورة .. توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ