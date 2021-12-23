بسيلفي داخل السيارة.. ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلا علي كتفيها، مع نظارة شمس كبيرة.

وعلم صدى البلد أسباب خروج النجمة ياسمين عبد العزيز من السباق الرمضاني المقبل على الرغم من نجاحاتها الكبيرة.

ووفقا لمصادر مقربة من ياسمين عبد العزيز فإن هناك سببين تسببا في غيابها عن دراما رمضان المقبل.

السبب الأول هو رغبة ياسمين في الحصول على راحة خاصة بعد العمليات التي أجرتها والأزمة الصحية التي مرت بها علي مدار الشهوي الاخيرة.

أما السبب الثاني وهو ضيق الوقت حيث متبقي علي شهر رمضان 100 يوم فقط وهو ما وجدته ياسمين غير كافي للتحضير لمسلسها .

رسميا..ياسمين عبد العزيز تغيب عن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل

خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .

و علي الرغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما ونجاحها الكبير في أخر عامين بمسلسلي ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير الا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .

يذكر ان مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.