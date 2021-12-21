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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدى البلد يكشف أسباب غياب ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان المقبل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

علم صدى البلد  أسباب خروج النجمة ياسمين عبد العزيز من السباق الرمضاني المقبل على الرغم من نجاحاتها الكبيرة.

ووفقا لمصادر مقربة من ياسمين عبد العزيز فإن هناك سببين تسببا في غيابها عن دراما رمضان المقبل.

السبب الأول هو رغبة ياسمين في الحصول على راحة خاصة بعد العمليات التي أجرتها والأزمة الصحية التي مرت بها علي مدار الشهوي الاخيرة.

أما السبب الثاني وهو ضيق الوقت حيث متبقي علي شهر رمضان 100 يوم فقط وهو ما وجدته ياسمين غير كافي للتحضير لمسلسها .

 

رسميا..ياسمين عبد العزيز تغيب عن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل

خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية  من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .

و علي الرغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما ونجاحها الكبير في أخر عامين بمسلسلي ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير الا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .

 

يذكر ان مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.

 

 

ياسمين عبد العزيز  تهنا زوجها احمد العوضي بعيد ميلاده :

هنأت النجمة ياسمين عبد العزيز زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورا رومانسية لهم وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".

 

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن زوجها الفنان أحمد العوضى وقف بجوارها خلال فترة مرضها، معلقة: "أنا كنت بموت فـ أحمد جالي وهو بيعيط، وطلب منى بالوعد من أجل الصمت والاستكمال".

 

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "أحمد جه وحط راسه على رأسي وقال اوعدينى إننا هنكمل".

 

وقال الفنان أحمد العوضى، إن الضعف موجود فى أى إنسان، معلقًا: "مفيش حد قوى طوال الوقت".

 

وأضاف أحمد العوضى، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه "لا يوجد موقف أضعف من مساعدة شريك حياتك وهو فى أصعب احتياجه لك".

 

ولفت إلى أن فترة مرض زوجته ياسمين عبد العزيز كانت صعبة عليه، معلقًا: "بكيت خوفًا عليها.. وكنت محطما جدًا".

 

وتابع: “ياسمين خلال فترة مرضها كانت فى حالة صعبة، والأطباء كانوا يؤكدون أنها ستموت”، معلقًا: "الدكتور هشام الكيلانى معالج ياسمين قالي قدامها من ساعة لـ ثلاث ساعات وتموت، والموضوع كان صدمة للغاية".

 

ولفت إلى أنه مضى على إقرار بتحمل المسئولية قبل دخول زوجته العمليات، وأنه بعد العملية تحدث مع الطبيب وقال له: "لو مر عليها اليوم وغدًا ستعود للحياة".

 

وأشار إلى أنه قام بكتابة بوست على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعاء لـ زوجته.

ياسمين عبد العزيز أسباب خروج النجمة ياسمين عبد العزيز غيابها عن دراما رمضان ضيق الوقت

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