دينا أبو السعود: كريم بينكي يعمل على حماية البشرة والجلد بفصل الشتاء.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن فصل الشتاء هو الفصل الي يجب أن نركز عليه في الإعتناء بالبشرة، مؤكدا أن فصل الشتاء يجفف البشرة ويعمل على زيادة البقع ويزيل من نضارة الوجه والجلد.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقاء لها لبرنامج “البيه والهانم”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم ممدوح الشناوي ورنا عرفة، أن كريم بينكي هو الأفضل لتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات والنمش، حيث إنه يحتوي على أكثر من مكون يعمل على التفتيح والملانين، مثل مستخلص التوت البري والعرقسوس وفيتامين سي ومادة السالسين.

وتابعت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يعالج التصبغات و الهالات السوداء والنمش والكلف بعد الحمل، مشيرة إلى أنه يفتح خمس أضعاف أى منتج أخر.

تحدث للشباب

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة الفئات العمرية وينصح ب استخدامه ابتداء من 20 عاما نظرا للتغيرات الهرمونية التى تحدث للشباب فى هذه المرحلة والت يتم محو آثارها ب مكونات كريم بينكى الطبيعية .