بجوار شجرة الكريسماس.. مادلين مطر تخطف الأنظار بالأحمر الناري

نشرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، صورة لها من خلال صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت مادلين مطر بإطلالة جذابة مرتدية فستان انيق بالاحمر الناري، وذلك بجوار شجر الكريسماس، تزامناً مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الميلادية .



طرحت الفنانة اللبنانية ​مادلين مطر​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على "يوتيوب" العمل من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.



يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.



وكانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.