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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ظهرت له 4 مرات.. كيف رأى رشوان توفيق دلال عبد العزيز في المنام؟

رشوان توفيق
رشوان توفيق

حل الفنان الكبير رشوان توفيق، ضيفا خلال برنامج كلمة اخيرة وتحدث من خلاله عن العديد من التفاصيل في حياته الشخصية والفنية وكشف تفاصيل رؤياه للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

رؤيا رشوان توفيق لدلال عبد العزيز 

وقال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه لم يتنازل يوما طول مسيرته الفنية الممتدة، على مدار 60 عاما عن أي أخلاقيات، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية برحلته الفنية، ويشعر بالرضا عنها.

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”: كفاية إني إتعَرَفت، ورأيت الفنان الراحل سمير غانم، وكان إنسانا جميلا جدا هو وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

وأضاف رشوان توفيق: بيني وبين دلال عبد العزيز علاقة باطنية، شوفتها من 4 أو 5 سنوات في منامي .

تفاصل ازمة رشوان توفيق وابنته 

قال الفنان رشوان توفيق ، إن الأسر تربي أولادها بشكل صحيح ولكن المشكلة تحدث عندما يتزوجون من أشخاص ليسوا علي نفس مستوى تربيتهم.

واعلم أشخاص كتبوا شققهم لبناتهم وزوجها طرده .

وأضاف رشوان توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن التربية المثالية زيادة عن اللازم تجعل لدي الأبناء سذاجة في التعامل، مشيرا إلى أنه لم يرى وجه الحياة الحقيقي إلا بعد وفاة والده.

وأوضح رشوان توفيق، أن الشباب الذين لديهم أب وأم يحملون عنهم كل متاعب الحياة ويعملون علي تحقيق السعادة لأبنائهم، مضيفا: “أنا ربيت أولادي بمثالية شديدة جدا والآن أنا محتار وتوفيق ابني رحمة الله عليه كان يقول لوالدته ليه مسبتناش نتعلم من الشارع”.

وتابع: “أنا وابنتي في طريقنا للصلح وربنا يتممها علي خير وتركتها للقضاء، وادعوا الله أن تتم بسلام وابنتي طيبة وساذجة وهناك قوي أكبر منها تسيطر علي تفكيرها”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تفاصيل رؤيا رشوان توفيق للراحلة دلال عبد العزيز من خلال الفيديوجراف التالي.

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