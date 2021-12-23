أخبار السيارات| مواصفات السيارة الأغلى في تاريخ بنتلي..سوبارو تكشف عن طراز STI E-RA الكهربائي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تعمل شركة بنتلي البريطانية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الالمانية والمعروفة عالمياً بإنتاج السيارات الفارهة من خلال قسمها المخصص (Mulliner) على تطوير طراز كوبيه سيكون الثاني بعد طراز باكلار ( Bacalar) المكشوف فائق الفخامة، والذي تم تصنيع 12 نسخة منه فقط تم بيعها جميعاً قبل الكشف الرسمي عنه بنظام الحجز المسبق وبلغ سعره مليون و 900 ألف دولار.

أعلنت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني عن تفاصيل حول سيارة كهربائية ذات مواصفات، تدعي أنها تغلبت على الطراز Y من تسلا.

تحتل علامة هيونداي الكورية الجنوبية مكانة كبيرة داخل السوق المصري، خاصةً المستعمل لما يوفره من إصدارات أكثر بسعر أقل قياساً بالجديد “الزيرو”، وعلى رأس موديلات هيونداي تأتى توسان موديل 2016 من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تنوي سوبارو أن تجذب الأنظار إليها بقوة في صالون طوكيو للسيارات 2022 الذي تبدأ فعالياته الشهر وذلك من خلال إزاحة الستار عن العديد من المفاهيم الرياضية.

كشفت هيونداي عن مفهومها الجديد الذي أسمته 7 في الدورة الفائتة من معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات وهي سيارة كهربائية ذات كابينة داخلية كبيرة ومريحة مع مقاعد دوارة وبدون عجلة قيادة، وهو ما أعتبر أنه رحلة إلى المستقبل والخيال، لكن العلامة التجارية الكورية لم تكتفي أن تكون هيونداي كونسيبت 7

تنوي شركة مرسيدس بنز الألمانية التوسع بشدة في تشكيلة طرازاتها الكهربائية التي تقدمها، خاصة مع طرحها لطراز EQE الكهربائي الـ SUV الرياضي متعدد الأغراض.