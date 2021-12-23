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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مواصفات السيارة الأغلى في تاريخ بنتلي..سوبارو تكشف عن طراز STI E-RA الكهربائي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بنتلي مولينير كوبيه.. مواصفات السيارة الأغلى في تاريخ بنتلي.. صور

تعمل شركة بنتلي البريطانية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الالمانية والمعروفة عالمياً بإنتاج السيارات الفارهة من خلال قسمها المخصص (Mulliner) على تطوير طراز كوبيه سيكون الثاني بعد طراز باكلار ( Bacalar) المكشوف فائق الفخامة، والذي تم تصنيع 12 نسخة منه فقط تم بيعها جميعاً قبل الكشف الرسمي عنه بنظام الحجز المسبق وبلغ سعره مليون و 900 ألف دولار.

 

هواوي تدخل عالم السيارات الكهربائية لمنافسة تسلا

 أعلنت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني عن تفاصيل حول سيارة كهربائية ذات مواصفات، تدعي أنها تغلبت على الطراز Y من تسلا.

 

سوق المستعمل.. سعر هيونداي توسان موديل 2016 | صور

تحتل علامة هيونداي الكورية الجنوبية مكانة كبيرة داخل السوق المصري، خاصةً المستعمل لما يوفره من إصدارات أكثر بسعر أقل قياساً بالجديد “الزيرو”، وعلى رأس موديلات هيونداي تأتى توسان موديل 2016 من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

سوبارو تكشف عن طراز STI E-RA الكهربائي بمعرض طوكيو الدولي الشهر المقبل

تنوي  سوبارو  أن تجذب الأنظار إليها بقوة في صالون طوكيو للسيارات 2022 الذي تبدأ فعالياته الشهر وذلك من خلال إزاحة الستار عن العديد من المفاهيم الرياضية. 

 

هيونداي تعد بدهشة العملاء وتؤكد : أيونيك 7 ستكون قادمة من المستقبل

كشفت  هيونداي  عن مفهومها الجديد الذي أسمته 7 في الدورة الفائتة من معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات وهي سيارة كهربائية ذات كابينة داخلية كبيرة ومريحة مع مقاعد دوارة وبدون عجلة قيادة، وهو ما أعتبر أنه رحلة إلى المستقبل والخيال، لكن العلامة التجارية الكورية لم تكتفي أن تكون هيونداي  كونسيبت 7 

 

بكسوة تمويهية.. لقطات مسربة جديدة لمرسيدس EQE الكهربائية موديل 2022

تنوي شركة  مرسيدس  بنز الألمانية التوسع بشدة في تشكيلة طرازاتها الكهربائية التي تقدمها، خاصة مع طرحها لطراز EQE الكهربائي الـ SUV الرياضي متعدد الأغراض.

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