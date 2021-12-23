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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة الدفع السداسي مرسيدس AMG G63 معروضة للبيع في المزاد.. صور

سيارة الدفع السداسي
سيارة الدفع السداسي مرسيدس AMG G63معروضة للبيع في المزاد.. ص

تعتبر سيارة الدفع السداسي العملاقة مرسيدس AMG G63 واحده من أغرب إصدارات الشركة الألمانية العملاقة التي طرحها مؤخراً في الأسواق على الإطلاق منذ الكشف عنها لأول مرة في عام 2013 بسعر بلغ نصف مليون دولار ورغم مرور عدة سنين إلا ان الطراز النادر أحتفظ بسعرة بل وزاد لأكثر من الضعف في نهاية عام 2021.

وتعرض سيارة مرسيدس AMG G63 للبيع في مزاد Bring a Trailer الأمريكي بسعر مليون و 100 ألف دولار، وحصلت السيارة على عدة تعديلات وترقيات من شركة برابوس الألمانية وما يميزها بشكل خاص هو استلامها لتعديلات ميكانيكية وجمالية من شركة برابوس الألمانية رفعت من قوتها بشكل مذهل.

  • المواصفات الميكانيكية لسيارة مرسيدس AMG G63 بعد التعديل

تستمد السيارة العملاقة مرسيدس AMG G63 قوتها الجبارة من محرك V8 ثماني الأسطوانات بقوة 5500 سي سي، مزود بشاحن تيربو مزدوج يولد قوة تصل الى 700 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 960 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات ونظام دفع سداسي.

تأتي سيارة مرسيدس AMG G63 من الخارج بهيكل عدواني قوي وتصميم فريد من نوعه يضم 6 إطارات مما يعطيها قوة كبيرة على مقاومة الطرق الوعرة والمناطق الصحراوية، وقامت شركة برابوس بتزويدها بطبقة طلاء خارجية بيضاء وبجنوط قياس 18 بوصة وإطارات رياضية ضخمة بقياس 37 بوصة وعدة لمسات متعددة من الكروم الأسود اللامع.

 

السداسي العملاقة مرسيدس amg الألمانية المواصفات سيارة مرسيدس AMG G63

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