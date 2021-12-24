اليوم.. ختام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى القليوبية

تختتم اليوم الجمعة فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى القليوبية وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال.



وقال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار تطعيم الأطفال أقل من ٥ سنوات من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة حتى اليوم الجمعة وذلك بعد انتهاء فرق التطعيم المتحركة من زيارة المنازل والشقق لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتي عمر ٥ سنوات ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال



وقدم محافظ القليوبية الشكر، لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسؤولين بالمراكز، على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مؤكدا أن نسبة التطعيم بلغت حتى نهاية اليوم الثالث للحملة 98.8٪ من الأطفال المستهدفين.



وناشد المواطنين التعاون مع الأطقم الطبية لسرعة الانتهاء من تطعيم باقي الأطفال حفاظاً على سلامتهم ، لافتا أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة بمراكز ومدن المحافظة مؤكدا ان المستهدف المتوقع للحملة بلغ ١١٠٠٨٤٠ مليون ومائة ألف و ٨٤٠ طفل.



من ناحية اخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة بنها لتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع المدينة حيث تفقد المحافظ شارع الأمل وشارع الشرطة العسكرية وشارع تامر عبدالفضيل بمنطقة مواقف بنها حيث تقوم المحافظة بتطوير تلك الشوارع تطويرا شاملا بهدف تحقيق السيولة المرورية واعادة الوجه الحضاري للمدينة.



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع الأمل حيث تم الانتهاء من تغيير المرافق(كهرباء والمياه والغاز والتليفونات ) بتكلفة 3 ملايين جنيه وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية كما تم نقل كبائن الكهرباء وجاري أعمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى تمهيدا لأعمال الرصف.

كما تفقد المحافظ شارع الشرطة العسكرية تمهيدا لتطويره ورصفه بتكلفة 3 ملايين جنيه والتنسيق مع الأجهزة المعنية لفتحه أمام المواطنين بكامل حاراته المرورية باعتباره شارعا حيويا سيحل الاختناق المروري بشارع الخدمة الاجتماعية



وتفقد المحافظ شارع الشهيد تامر عبد الفضيل الجاري تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه وتشتمل أعمال التطوير علي تغيير المرافق وتركيب أعمدة الانارة وإنشاء أرصفة مشاه ورصف الشارع بطول كيلو متر.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعي عند كوبري الفحص حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع المرور والهيئة العامة للطرق والكباري للبدء في تنفيذ المشروع.



وشدد محافظ القليوبية على رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من نقل باقي المرافق التي تعوق أعمال التطوير، للبدء فوراً في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة تلك الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.