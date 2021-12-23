عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بشوارع مدينة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة بنها لتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع المدينة حيث تفقد المحافظ شارع الأمل وشارع الشرطة العسكرية وشارع تامر عبدالفضيل بمنطقة مواقف بنها حيث تقوم المحافظة بتطوير تلك الشوارع تطويرا شاملا بهدف تحقيق السيولة المرورية واعادة الوجه الحضاري للمدينة. 


وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع الأمل حيث تم الانتهاء من تغيير المرافق(كهرباء والمياه والغاز والتليفونات ) بتكلفة 3 ملايين جنيه وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية كما تم نقل كبائن الكهرباء وجاري أعمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى تمهيدا لأعمال الرصف. 


كما تفقد المحافظ شارع الشرطة العسكرية تمهيدا لتطويره ورصفه بتكلفة 3 ملايين جنيه والتنسيق مع الأجهزة المعنية لفتحه أمام المواطنين بكامل حاراته المرورية باعتباره شارعا حيويا سيحل الاختناق المروري بشارع الخدمة الاجتماعية.


وتفقد المحافظ شارع الشهيد تامر عبد الفضيل الجاري تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه وتشتمل أعمال التطوير علي تغيير المرافق وتركيب أعمدة الانارة وإنشاء أرصفة مشاه ورصف الشارع بطول كيلو متر.


واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعي عند كوبري الفحص حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع المرور والهيئة العامة للطرق والكباري للبدء في تنفيذ المشروع.
 

وشدد المحافظ على رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من نقل باقي المرافق التي تعوق أعمال التطوير، للبدء فوراً في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة تلك الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.


وأكد محافظ القليوبية ضرورة تكثيف ورديات العمل خلال الفترة المسائية، لعدم وجود تزاحم مروري خلال تلك الفترة لإتاحة الفرصة أمام أعمال نقل المرافق، تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير.


وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع.

القليوبية محافظ القليوبية اعمال الرصف حركة السيارات أعمال تطوير رفع كفاءة الطرق شوارع المدينة مدينة بنها

موضوعات متعلقة

تقديرا لمجهوداته.. رئيس جامعة بنها يكرم مدير التربية العسكرية

الشبورة المائية تغطي الطرق السريعة فى القليوبية.. صور

قطع مياه الشرب عن مدينة كفر شكر 4 ساعات.. اعرف المواعيد

بمرتب 3500 جنيه.. 131 فرصة عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة| اعرف التفاصيل

حبس ربة منزل حاولت إدخال مواد مخدرة لنجلها السجين في القليوبية

رئيس جامعة بنها يفتتح ورشة عمل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة

البحث عن سيدة وزوجها استوليا على 1.2 مليون جنيه من الأهالي فى شبرا الخيمة

اعتماد 3 برامج تعليمية بـ تربية بنها

ترشيحاتنا

القصير: توجه سياسي نحو تعزيز العلاقات المصرية المجرية في مجال الزراعة والمياه

تطور خطير.. دراسة: نسبة الشفاء من أوميكرون أقل من دلتا

القباج ترأس وفد مصر في الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالرياض

الوزراء ينفي صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة في المدارس

التنمية المحلية: تعيين المتفوقين بـ"قادة المستقبل" بمنصب قيادي في المحافظات

رسميا.. هواوي تعلن هاتفها القابل للطي Huawei P50 Pocket

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على القاهرة وبعض المناطق

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

العثور على جنين ديناصور داخل بيضة متحجرة عمرها 70 مليون عام

استفزاز لاعبي الأهلي.. جماهير الرجاء المغربي تفتح النار على بنحليب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

بعد تصريحات شريفة ماهر عن زوجته .. حفيدة إسماعيل ياسين تكشف الحقيقة

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

أصحاب ولا أعز .. نتفليكس تجمع منى زكي وإياد نصار لأول مرة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ