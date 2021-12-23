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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. عمر كمال يصدر كليب "أنتى قلبى".. فيديو

عمر كمال
عمر كمال

اعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، لصدور كليب "أنتى قلبى"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشر عمر كمال فيديو له من تركيا وهو يرقص علي الاغنية، وعلق كاتبًا: "دلوقتى كليب "أنتى قلبى“ كامل ع اليوتيوب”.

 

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ويستعد المطرب الشعبي عمر كمال لإحياء حفلتين في تركيا، وشارك صورا من الطائرة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها: “توكلت على الله .. تركيا حفلتين يوم 22 & 25 ديسمبر”.

 

يذكر أن المطرب عمر كمال، روَّج لحفليه الجديدين الذي سيقامان في تركيا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للحفل، صحبه بتعليق: "حبايبي وأصحابي في تركيا، هكون موجود في حفلتين يوم 22 ويوم 25 ديسمبر إن شاء الله في إسطنبول".

 

وحقق برومو مهرجان "أنتي قلبي" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا، وكسر حاجز النصف مليون مشاهدة، وتصدر التريند رقم 4 في مصر؛ بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.

 

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