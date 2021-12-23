قريبا جدا.. محمد رمضان يطرح بوستر متعودة مع الرابر الجزائري سولكينج

كشف النجم محمد رمضان عن بوستر أحدث أغانيه " متعودة" ؛ والتي يشارك فيها بديو غنائي مع الرابر الجزائري سولكينج .

وروج محمد رمضان للأغنية قبل طرحها الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



ونشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق: قريبًا جدًا.. متعودة مع سولكينج، عام جديد سعيد وثقة في الله نجاح.

نشر محمد رمضان صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر محمد رمضان في الصور وهو بصحبة موديل أمريكية .



و أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.



واعتاد محمد رمضان الخروج بمواقف غريبة ملفته للأنظار، فكان ظهوره محمد رمضان في لقاء تليفزيوني ممسكا بالشيشة، وقال خلال اللقاء: «شيشة عظيمة.. بتفكرني بالشيشة المصرية وشيشة رفاعي الدسوقي» ، ثم تذكر جملة: « آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى.. هذا دور الفن في تقارب الشعوب».



طارق الشناوي يعلق علي الهجوم علي محمد رمضان:

علق طارق الشناوي، الناقد الفني، على هجوم رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وأحد علماء الدين في العراق على الفنان محمد رمضان بعد حفله في العراق، قائلا: “ القضية أبعد بكثير من محمد رمضان.. محمد رمضان مش الموضوع.. ولكن هناك تيارات في العراق ضد الفن.. وتعمل على منعه”.

وأضاف طارق الشناوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “رأي عام” المذاع على قناة “تن”، أن العراق ألغى كل الحفلات، حيث هناك أحزابا دينية تريد منع الفن، وفرض سيطرتها على البلاد هناك، متابعا: كيف ينهض العراق دون ثقافة وفن وترفيه.

وتابع: أحزاب دينية عنيفة ترفض الفن، وَوُجهات انتقادات لـ محمد رمضان، وصفوه خلالها بأوصاف غير لائقة، ولا يجوز أن تصدر من رجال دين.

وأكد أن العراق بلد مدني وليس ديني، والتيارات تحاول أن تمنع الفن والثقافة، متابعا: المعركة ليست محمد رمضان.. هما عايزين العراق تصبح دولة دينية.