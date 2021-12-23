الإسكان: رفع نسبة تغطية مياه الشرب بالصعيد لـ 97%..فيديو

بتكلفة 15.7 مليار جنيه..

قال طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إنه هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي بمحافظات الصعيد.

وأضاف طارق الرفاعي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" في 2014 كانت نسبة تغطية مياه الشرب 85 % في محافظات الصعيد وتم رفع النسبة لـ 97 % بتنفيذ ما يقرب من 199 مشروع مياه شرب بتكلفة 15.7 مليار جنيه ".



وتابع :" في مبادرة حياة كريمة سيتم تغطية كل محافظات الصعيد بمياه الشرب بنسبة 100 % ".

وأكمل معاون وزير الإسكان لشئون المرافق:" نسبة تغطية الصرف الصحي في صعيد مصر كانت 22.2 % ، ونتيجة تنفيذ 446 مشروع بطاقة 1.8 مليون متر مكعب وتم رفع نسبة التغطية لـ 33.3 % ".

ولفت طارق الرفاعي :" هناك استراتيجية من أجل الاستخدام الآمن للمياه المعالجة من الصرف الصحي لتعظيم الاستفادة من المياه ويتم تنفيذ برامج معالجة المياه بشكل ثنائي وثلاثي في الصعيد".

