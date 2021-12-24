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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سلوكيات المسلم وتربية الأبناء.. أنشطة ثقافية وفنية بمشروع أهالينا

قصر ثقافة السلام
قصر ثقافة السلام

في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بتوصيل الخدمات الثقافية لجميع فئات المجتمع، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، قدم قصر ثقافة السلام بفرع ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمدرسة أهالينا.

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وتضمنت ندوة دينية للشيخ محمد شحتوت من إدارة الإرشاد والوعظ بالقاهرة بعنوان "سلوكيات المسلم وتربية الأبناء وغرس خشية الله في نفوسهم" تحدث فيها أن الإيمان ومراقبة النفس والصلاح سمات تتحقق في الإنسان المسلم عندما يترسخ في نفسه الخوف من الله في السر والعلن، ولهذا أهتم الإسلام بتربية أبنائه على هذه الصفات القويمة؛ والخوف من الله من الأمور التي يتصف بها الأنقياء.

 

أعقبها عرض لفرقة كورال أنغام السلام تم خلاله تقديم باقة من الأغانى المتنوعة ومنها "مصر يا أم الدنيا، يا أغلى اسم في الوجود" غناء جماعي وغناء فردي لأغاني "طوبة فوق طوبة، معانا ريال، سلمولي علي مصر، يابلادي، لولا الملامة، أما براوه".


جدير بالذكر أن مشروع أهالينا بمدينة السلام، هو أحد المشروعات السكنية الجديدة التى تقيمها محافظة القاهرة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إلى مناطق سكنية أكثر أمنا وسلامة.

 

 كما أكدت د. جيهان حسن في كلمتها والتي أشارت فيها أن الإهتمام ببناء الإنسان يبدأ بالثقافة ووصول المنتج الثقافى لجميع فئات المجتمع من أجل تحسين جودة حياتهم، كما أشارت الى اهمية تبسيط منظومة القيم من أجل غرس القيم الإيجابية فى نفوس الأبناء من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكده على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم خدمات ثقافية هادفة للمناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات.

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