ننشر القائمة القصيرة لجائزة ساويرس لأفضل رواية بفرع شباب الأدباء

في دورتها السابعة عشرة

أعلن مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، القائمة القصيرة لأفضل رواية فرع شباب الأدباء، متقدمين بالشكر للمبدعين الذين حرصوا على التقدم للمسابقة في دورتها السابعة عشرة، وبالتهنئة للمبدعين الذين وصلوا إلى القوائم القصيرة متمنين لهم التوفيق في التصفيات النهائية

وجاءت القائمة القصيرة كالتالي:

رواية "أنا أروى يا مريم"، للكاتبة أريج جمال، ورواية "ست أرواح تكفي للهو" للكاتبة دعاء إبراهيم، ورواية "لون متالي للغرق"، للكاتبة ضحى صلاح، ورواية "سمك برتقال حشيش" للكاتبة هدى عمران، ورواية "اللقاء الأخير" للكاتب يوسف نبيل.