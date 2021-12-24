تم تلقي الجرعة بنجاح.. رسالة من الصحة على هاتف سيدة متوفية تثير الجدل

أثارت رسالة أرسلتها وزارة الصحة الهندية على هاتف سيدة هندية متوفية منذ شهرين الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي و ذلك بعدما أعلن زوج السيدة المتوفية انها توفت منذ شهرين بمرض نادر .



و بحسب ما ورد في صحيفة " انديا توداي"، فإن سيدة هندية توفت منذ شهرين و قام ذويها بتشييع جثمانها اكتشفوا منذ أيام رسالة وصلت غليها هاتفها عن طريق وزارة الصحة تفيد بأنها تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بنجاح .



أثارت تلك الرسالة الضحك و الجدل بين المواطنين و ذلك بعدما قام الزوج بنشر الرسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي و أكد انه قام بدفن زوجته منذ شهرين .



أوضح الزوج أن زوجته كانت بالفعل تعاني من بعض الأمراض، و توفت بسبب غصابتها بمرض نادر و أضاف أنها تلقت بالفعل الجرعة الأولى قبل وفاتها بأسابيع قليلة .



جدير بالذكر أن الرسالة التي نشرها الزوج تسببت في ضجة بين رواد التواصل الإجتماعي و التي كانت تنص على " تم تلقي الجرعة الثانية بنجاح"، مما دعا الزوج لنشرها لتوصيل رسالة للوزارة بأن السيدة توفت منذ فترة .