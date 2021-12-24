عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تم تلقي الجرعة بنجاح.. رسالة من الصحة على هاتف سيدة متوفية تثير الجدل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أثارت رسالة أرسلتها وزارة الصحة الهندية على هاتف سيدة هندية متوفية منذ شهرين الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي و ذلك بعدما أعلن زوج السيدة المتوفية انها توفت منذ شهرين بمرض نادر . 

txt

البحرين.. إجراءات جديدة لدخول المساجد بسبب كورونا

txt

دولة أوروبية تقترب من تسجيل 100 ألف إصابة يومية بـ كورونا


و بحسب ما ورد في صحيفة " انديا توداي"، فإن سيدة هندية توفت منذ شهرين و قام ذويها بتشييع جثمانها اكتشفوا منذ أيام رسالة وصلت غليها هاتفها عن طريق وزارة الصحة تفيد بأنها تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بنجاح . 


أثارت تلك الرسالة الضحك و الجدل بين المواطنين و ذلك بعدما قام الزوج بنشر الرسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي و أكد انه قام بدفن زوجته منذ شهرين . 


أوضح الزوج أن زوجته كانت بالفعل تعاني من بعض الأمراض، و توفت بسبب غصابتها بمرض نادر و أضاف أنها تلقت بالفعل الجرعة الأولى قبل وفاتها بأسابيع قليلة . 


جدير بالذكر أن الرسالة التي نشرها الزوج تسببت في ضجة بين رواد التواصل الإجتماعي و التي كانت تنص على " تم تلقي الجرعة الثانية بنجاح"، مما دعا الزوج لنشرها لتوصيل رسالة للوزارة بأن السيدة توفت منذ فترة .

طريق الصحة وزارة الصحة الهند فيروس كورونا إجراءات جديدة دولة أوروبية فيروس كورونا

ترشيحاتنا

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بعد انتهاء مهلة الحوثي

انتهاء مهلة التحالف للحوثيين لإخراج أسلحة من مدينة الثورة

جلوب سوكر توجه رسالة لـ محمد صلاح عقب ترشيحه بالقائمة النهائية

واتسآب يصدر تنبيها عاجلا.. قم بتغيير كلمة مرورك إذا قمت بزيارة هذه المواقع

دعاء واحد يصلح حالك ويهدي بالك.. أكثر منه كل يوم

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في بعض أحياء الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

البنك المركزي: مد فترة إعفاء العملاء من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

افتتاح المرحلة الأولى من قرية القرنة لـ"حسن فتحي" في الأقصر

فيديو

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

قرار مهم من وزير التعليم.. تفاصيل التحسين في الشهادة الإعدادية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ