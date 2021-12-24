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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط ٤ محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية خلال ٢٤ ساعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (4) قضايا و فى مجال الأمن العام تم ضبط(31) قضية و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1522) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (273) حكم قضائى متنوع و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية و فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (7) قضايا.  

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وزارة الداخلية الامن العام المخالفات المرورية تنفيذ الأحكام محاولات تهريب الهجرة غير الشرعية

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