المخرج مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد طليقته غادة عادل .. شاهد

احتفل المخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد طليقته وأم أولاده الفنانة غادل عادل، ونشر صور لهما عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وعلق مجدي الهواري على الصور التي جمعته بالفنانة غادل عادل قائلا:" كل سنة وانت طيبة يا أغلى وأطيب dodo في الدنيا .. كل سنه وتبقي هي هي وطيبة.. عايشة وحلوة في حياتنا كلنا.. وتبقي تبقي فرحتنا وضحكتنا كلنا".

واستطرد معلقا على الصور:"كل فرحة مقسومة لينا تبقي تبقي ليها مننا..تفضل هي أم .. وأحن حضن .. وليها منا بوسة كلنا.. أنا وولادي".

فيلم المحكمة

قالت الفنانة غادة عادل، إنها سعيدة بالمشاركة في بطولة فيلم "المحكمة" الذي بدأ عرضه أمس، الأربعاء، في السينمات.

وأضافت غادة عادل، في تصريح لـ “صدى البلد”: "سعيدة بالمشاركة في فيلم المحكمة، فهو عمل مختلف يسلط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية الهامة، ويلفت نظر المجتمع لتلك المشكلات، وأتمنى أن يحدث الفيلم تغييراً في العقول، وأن يتم تعديل بعض القوانين حتى يأخذ كل مجرم الجزاء المستحق".

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.