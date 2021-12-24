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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تمهيداً للانتقال الكامل.. وزيرة البيئة تعقد أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أول اجتماع بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مساعدى الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات الهامة والموقف التتفيذى لها. كما تم استعراض الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الادارية الجديدة ، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة ، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمى داخل الوزارة ، وموقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة البيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية.

ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتوفير المخصصات المالية اللازمة ليكون مبنى الوزارة مراعى لاشتراطات المبانى المتوافقة بيئيا من حيث الطاقة والمياه ومنظومة المخلفات ، ونشر المسطحات الخضراء داخل المبنى وحوله، اتساقا مع التوجه العالمى الجديد نحو التوسع فى المبانى الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد.

كما تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مبنى الوزارة ، للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به، للاطمئنان على توفر كافة التسهيلات بالمبنى ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر، تمهيدا لنقل موظفى الوزارة إليه ، بشكل تدريجى  كفترة انتقالية تجريبية، بناءاً على  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وزيرة البيئة اجتماع بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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